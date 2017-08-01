Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала
Спорт ЧМ-2018

Мутко пообещал достойные условия в учреждениях для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Систему помощи нетрезвым футбольным фанатам на чемпионате мира по футболу 2018 года не следует сравнивать с вытрезвителями, заявил журналистам во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко, сказав, что во время турнира в учреждениях для "перебравших" болельщиков будут созданы достойные условия.

СпортМИД Великобритании выпустил памятку для гостей ЧМ-2018 в РоссииЧитать подробнее

"Вы смеетесь на эту тему (вытрезвители в каждый город ЧМ - ИФ). Это подают как вытрезвители, а на самом деле это создание человеческих условий, потому что в свое время эта система была разрушена. Речь идет о том, что человек-фанат может и перебрать. И доставить его в достойное место (необходимо - ИФ)", - заявил Мутко.

По его словам, поступила просьба от министерства внутренних дел создать такую систему. "Мы это сделаем. Ну, перебрал человек, и ему надо где-то отдохнуть. Пусть это будет достойно и по-человечески", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Теги: Виталий Мутко, футбол, ЧМ-2018, вытрезвитель.
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Шарапова выиграла в первом круге турнира в СтэнфордеШарапова выиграла в первом круге турнира в Стэнфорде
Во втором круге теннисного турнира в США россиянка встретится с представительницей Украины ЦуренкоПодробнее
"Спартак" выиграл у "Краснодара" в чемпионате России по футболу"Спартак" выиграл у "Краснодара" в чемпионате России по футболу
Эта победа стала первой для действующего чемпиона страны в нынешнем чемпионатеПодробнее
Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028Лос-Анджелес достиг соглашения с МОК о проведении Игр-2028
Таким образом, Летняя Олимпиада 2024 года пройдет в ПарижеПодробнее
Криштиану Роналду назвал себя невиновным в деле о неуплате налоговКриштиану Роналду назвал себя невиновным в деле о неуплате налогов
Футболист заявил, что оказался под следствием только из-за его громкого имениПодробнее
"Зенит" победил "Тосно" в третьем туре премьер-лиги"Зенит" победил "Тосно" в третьем туре премьер-лиги
Победу команде Роберто Манчини принес точный удар Александра КокоринаПодробнее
Фурсенко опроверг сведения о скором уходе Дзюбы из "Зенита"Фурсенко опроверг сведения о скором уходе Дзюбы из "Зенита"
СМИ сообщали, что нападающий перейдет в "Локомотив" на правах арендыПодробнее
"Халл Сити" Слуцкого завершил подготовку к сезону ничьей с "Аяксом""Халл Сити" Слуцкого завершил подготовку к сезону ничьей с "Аяксом"
В ворота легендарного голландского клуба английская команда провела три гола и пропустила столько же, в том числе и от своего игрокаПодробнее
Шарапова получила Wild Card на турнир в ЦинциннатиШарапова получила Wild Card на турнир в Цинциннати
Престижный турнир в США пройдет с 12 по 20 августа, Шарапова его выигрывала в 2011 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 1 августа6 фото
01 августа
Фотохроника 1 августа
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes10 фото
31 июля
Рейтинг российских музыкантов по версии Forbes
Лучшие фото недели10 фото
28 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваСтрелявших по конвоирам пятерых бандитов нейтрализовали в МособлсудеМоскваУтверждена программа реновации жилья в МосквеВ РоссииЗахарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаВ РоссииИмущество Вороненкова арестовано судом по делу о мошенничествеВ РоссииВ Кремле прокомментировали американский план поставок оружия на УкраинуВ РоссииВ РФ прекращено ведение реестра блогеров

Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФ

Испанские F-18 случайно вошли в чужое воздушное пространство при перехвате самолетов РФВ НАТО сообщили, что самолеты ВВС Испании по ошибке вошли в воздушное пространство Финляндии, когда передавали сопровождаемые ими два российских МиГ-31 и один Ан-26 Подробнее

Что произошло за день: вторник, 1 августа

Мутко пообещал достойные условия в учреждениях для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018

ВВС НАТО и Финляндии сопроводили три военных самолета РФ близ Эстонии

Авария в энергосистеме Дальнего Востока произошла из-за короткого замыкания

Призовой фонд ЧМ-2017 по легкой атлетике составит $7,34 млн

Взрыв в мечети в Афганистане унес жизни 20 человек

Фотохроника 1 августа

Фотохроника 1 августа6 фото

В Мособлсуде назвали имена участников нападения на конвоиров

Саудовская Аравия обнародовала планы развития туризма на побережье Красного моря

Получившую травму англичанку эвакуировали с Эльбруса вертолетом

ВДВ до конца года переоденет всех солдат и офицеров в экипировку "Ратник"

Сингапур собрался приравнять токены к ценным бумагам

Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсонала

Захарову возмутило увязывание срока выдачи виз США с сокращением дипперсоналаВ российском МИД призвали Вашингтон назвать точную численность персонала дипучреждений в РФ Подробнее

Оппозиционеру Гальперину на два месяца продлили домашний арест

Посольство США вывезло все свои вещи с дачи в Серебряном бору и со склада

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи