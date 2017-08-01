Мутко пообещал достойные условия в учреждениях для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Систему помощи нетрезвым футбольным фанатам на чемпионате мира по футболу 2018 года не следует сравнивать с вытрезвителями, заявил журналистам во вторник вице-премьер РФ Виталий Мутко, сказав, что во время турнира в учреждениях для "перебравших" болельщиков будут созданы достойные условия.

"Вы смеетесь на эту тему (вытрезвители в каждый город ЧМ - ИФ). Это подают как вытрезвители, а на самом деле это создание человеческих условий, потому что в свое время эта система была разрушена. Речь идет о том, что человек-фанат может и перебрать. И доставить его в достойное место (необходимо - ИФ)", - заявил Мутко.

По его словам, поступила просьба от министерства внутренних дел создать такую систему. "Мы это сделаем. Ну, перебрал человек, и ему надо где-то отдохнуть. Пусть это будет достойно и по-человечески", - сказал Мутко.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.