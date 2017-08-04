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В РПЦ сочли Божьим чудом завершение строительства стадиона в Петербурге

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий сообщил, что "небесные силы" помогли достроить стадион на Крестовском острове Петербурга.

"Я был свидетелем того, как строили стадион в Санкт-Петербурге. Подрядчики приходят, что-то делают, у них все разваливается - уходят и так далее. А время-то идет", - цитирует приехавшего в Саранск митрополита Варсонофия мордовская газета "Столица С".

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"В итоге до того дотянули, что пришлось даже молебны служить на стадионе, призывать на помощь небесные силы! И с Божьей помощью это строительство все-таки завершили", - заключил митрополит.

В сентябре прошлого года Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий помолился об успешном завершении строительства для ФК "Зенит" и проведения матчей чемпионата мира-2018 и Кубка Конфедераций-2017 нового стадиона на Крестовском острове Петербурга.

"Митрополит Варсонофий совершил молебен об успешном окончании строительства стадиона на Крестовском острове Петербурга. Во время молебна была освящена икона державной Божьей матери, которая в дальнейшем будет храниться в одном из служебных помещений стадиона", - сказал тогда собеседник "Интерфакс".

Молебен был совершен по приглашению властей Петербурга, добавили в пресс-службе.

Новый стадион на Крестовском острове начали строить для петербургского "Зенита" в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.

Правительству Петербурга в 2016 году пришлось расторгнуть контракт с генподрядчиком строительства - компанией "Инжтрансстрой СПб". Причинами прекращения сотрудничества, по данным властей, стали неоднократный срыв графиков строительства, невыполнение правил противопожарной, антитеррористической безопасности, а также неустранение замечаний заказчика по качеству выполняемых работ, нецелевое расходование бюджетных средств.

Первый матч здесь состоялся 22 апреля 2017 года, когда "Зенит" в 24-м туре чемпионата России принимал гостей из екатеринбургского "Урала". Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "Зенита", автором первого гола стал защитник команды серб Бранислав Иванович, отличившийся на 86-й минуте. К тому моменту в составе "Урала" были удалены два игрока, а сразу после гола – и третий.

После матча 27-го тура, в котором "Зенит" уступил дома грозненскому "Тереку" (0:1) возглавлявший тогда петербургскую команду Мирча Луческу раскритиковал качество газона. Газон в итоге решили заменить на новый; аналогичная участь, впрочем, постигла и самого тренера: Луческу, не сумевший вывести "Зенит" в Лигу чемпионов, был уволен.

Теги: Петербург, Санкт-Петербург Арена
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