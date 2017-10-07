Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матче

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Южной Кореи в контрольной встрече.

Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 4:2 в пользу россиян. В их составе на 44-й минуте отличился Федор Смолов. Еще два гола, оба – в свои ворота, - провел корейский игрок Ким Чжу Он (55-я, 57-я минуты). На 83-й минуте в составе россиян отличился незадолго до этого вышедший на замену Алексей Миранчук.

На 87-й минуте мяч в ворота сборной России забил Квон Кьюн Вон. В компенсированное ко второму тайму время гол в ворота хозяев провел Чжи Донь Вон.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2018 года. Российская команда получила путевку на турнир автоматически, в качестве хозяйки ЧМ. Сборная Южной Кореи успешно выступила в азиатском отборочном турнире.

В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), тогда как корейцы располагаются на 51-й строчке.

10 октября сборная России в Казани сыграет с Ираном.