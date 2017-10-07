Главные новости
СпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеМоскваВ Москве завершилась акция оппозицииВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из Швеции
Спорт ЧМ-2018

Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матче

Самым "результативным" игроком встречи оказался кореец Ким Чжу Он, дважды поразивший ворота своей команды

Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матче
Игроки сборной России Александр Ерохин и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин (слева направо)
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России добились победы над национальной командой Южной Кореи в контрольной встрече.

Матч, прошедший в Москве, завершился со счетом 4:2 в пользу россиян. В их составе на 44-й минуте отличился Федор Смолов. Еще два гола, оба – в свои ворота, - провел корейский игрок Ким Чжу Он (55-я, 57-я минуты). На 83-й минуте в составе россиян отличился незадолго до этого вышедший на замену Алексей Миранчук.

На 87-й минуте мяч в ворота сборной России забил Квон Кьюн Вон. В компенсированное ко второму тайму время гол в ворота хозяев провел Чжи Донь Вон.

"Интерфакс" вел текстовую трансляцию встречи.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2018 года. Российская команда получила путевку на турнир автоматически, в качестве хозяйки ЧМ. Сборная Южной Кореи успешно выступила в азиатском отборочном турнире.

В настоящее время сборная России занимает 64-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), тогда как корейцы располагаются на 51-й строчке.

10 октября сборная России в Казани сыграет с Ираном.

Теги: футбол, ЧМ-2018
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Квят вернется в Toro Rosso к Гран-при СШАКвят вернется в Toro Rosso к Гран-при США
Его возвращение связано с переходом испанского гонщика команды Карлос Сайнс в RenaultПодробнее
Россия - Южная Корея. ОнлайнРоссия - Южная Корея. Онлайн
Национальная команда РФ проводит контрольный матч со сборной Южной КореиПодробнее
Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"Калитвинцев покинул пост главного тренера футбольного клуба "Динамо"
Его сменил ранее руководивший молодежкой московского клуба Дмитрий ХохловПодробнее
Испания пробилась на ЧМ-2018Испания пробилась на ЧМ-2018
Решающим шагом к путевке оказалась победа над АлбаниейПодробнее
СКА установил рекорд КХЛСКА установил рекорд КХЛ
Он выиграл 19-й матч подрядПодробнее
"Бавария" назначила нового главного тренера"Бавария" назначила нового главного тренера
Им стал завершивший несколько лет назад тренерскую карьеру 72-летний Юпп ХайнкесПодробнее
Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛОвечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ
Первой звездой он стал благодаря результативной игре против "Оттавы"Подробнее
У московского ФК "Торпедо" сменился владелецУ московского ФК "Торпедо" сменился владелец
Как пишет "Коммерсант", контроль над клубом перешел к концерну "Россиум", которым владеет Роман АвдеевПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 октября6 фото
06 октября
Фотохроника 6 октября
Лучшие фото недели10 фото
06 октября
Лучшие фото недели
ДТП во Владимирской области6 фото
06 октября
ДТП во Владимирской области
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортСборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеМоскваВ Москве завершилась акция оппозицииВ миреПолиция Дании обнаружила части тела пропавшей журналистки из ШвецииВ миреРоссийским авиаударом в Сирии уничтожен пункт управления ИГИЛ с полевыми командирамиВ миреСтрелок из Лас-Вегаса выиграл в азартные игры несколько миллионов долларовЭкономикаРоссийские туроператоры прекратили сотрудничество с "ВИМ-Авиа"

Несколько участников акции оппозиции задержаны в Мурманске

Умер спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания

Известный футбольный менеджер ушел из жизни в возрасте 49 лет Подробнее

В Петербурге начались задержания участников несанкционированного шествия оппозиции

В Ярославле задержали участников несанкционированной акции оппозиции

Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матче

Сборная России победила Южную Корею в товарищеском матчеСамым "результативным" игроком встречи оказался кореец Ким Чжу Он, дважды поразивший ворота своей команды Подробнее

Большинство жителей Рио-де-Жайнеро захотели покинуть город из-за преступности

Все задержанные на акции оппозиции в Ижевске отпущены

Пикет сторонников Навального в Сыктывкаре длился меньше часа

Восемь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Забайкалье

Выборы нового председателя ПАСЕ пройдут 9 октября

Чичваркин решил дать Навальному 2,5 млн руб. на выплату по иску "Кировлеса"

После этого, как заявил проживающий в Лондоне бизнесмен, он намерен взыскать эти деньги с России в Европейском суде по правам человека Подробнее

Полиция отпустила задержанных в Екатеринбурге сторонников Навального

Памятники Ленину и Калинину снесли под Одессой

Тульский егерь спутал грибника с кабаном и убил его

В Тюмени отпустили из полиции задержанных сторонников Навального

В Лондоне арестовали человека после наезда автомобиля на тротуар

По информации полиции, есть пострадавшие Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи
Конференции