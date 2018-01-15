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Спорт Зимние Олимпийские игры-2018

Сеул и Пхеньян согласились собрать на ОИ объединенную женскую сборную по хоккею

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Северная и Южная Корея в целом согласовали вопрос о выступлении объединенной женской хоккейной команды на зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на южнокорейское министерство спорта.

По словам представителя южнокорейского министерства спорта Хван Сон Ына, возможность выставить объединенную команду по хоккею две страны стороны обсуждают с прошлого года.

Он также отметил, что запрос о создании подобной объединенной команды уже передан в Международный олимпийский комитет (МОК). Ожидается, что это предложение будет обсуждаться на переговорах, которые пройдут в штаб-квартире МОК в швейцарском городе Лозанна с участием представителей КНДР и Южной Кореи. Они запланированы на 20 января.

Официально сформировать объединенную женскую команду по хоккею двум странам можно будет только после получения одобрения МОК, отмечает агентство.

На прошлой неделе представители Южной и Северной Кореи в ходе первых за два года переговоров на высоком уровне договорились восстановить военную линию экстренной связи. КНДР также согласилась направить высокопоставленную делегацию на Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

Руководство Северной Кореи в понедельник предложило Южной Корее провести 17 января рабочие переговоры по обсуждению вопроса об участии спортсменов из КНДР в Олимпиаде. Представители двух стран, как ожидается, смогут обсудить вопросы, связанные, в частности, с маршрутом поездки северокорейских спортсменов, а также с их размещением во время игр.

Подобное улучшение двусторонних отношений наметилось после новогоднего обращение к согражданам лидера КНДР Ким Чен Ына: он заверил, что не возражает против отправки северокорейских спортсменов в Южную Кореи и выразил надежду на успех Олимпиады.

Теги: Олимпиада-2018, хоккей, КНДР, Южная Корея
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