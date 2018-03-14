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В ФИФА отметили право каждой страны выбирать состав диппредставительства на ЧМ-2018

Так в федерации прокомментировали отказ официальных лиц Великобритании приехать чемпионат в Россию

В ФИФА отметили право каждой страны выбирать состав диппредставительства на ЧМ-2018
Стадион "Екатеринбург Арена"
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Все 32 команды примут участие в Чемпионате мира по футболу в 2018 году, и каждая страна вправе решать вопрос о количестве своих дипломатов и управленцев на турнире, заявляет Международная федерация футбола (ФИФА).

"ФИФА и оргкомитет Россия--2018 абсолютно уверены в том, что все 32 участвующие команды и фанаты со всего мира будут способствовать организации незабываемого события. Что касается административного и дипломатического представительства на Кубке мира ФИФА, каждая страна независимо принимает решение об этом", - говорится в заявлении ФИФА в ответ на запрос "Интерфакса" в среду.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что на ЧМ-2018 в России не приедут официальные лица и члены королевской семьи. Это связано с тем, что Британия усматривает "российский след" в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил, что не считает принципиальным отказ приехать на ЧМ-2018 в Россию британских чиновников - главное, чтобы приехала футбольная сборная Англии. "Не столь важно, что чиновники не приедут, это их проблемы. Важно, приедет ли команда, а она хочет приехать. ЧМ раз в четыре года проводится", - сказал Симонян "Интерфаксу", призвав не смешивать спорт с политикой.

В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила "Интерфаксу" мнение, что официальные лица Великобритании поступают гуманно, не принуждая отказываться от поездки на ЧМ британских болельщиков и национальную сборную.

Теги: ФИФА, Великобритания, ЧМ-2018
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