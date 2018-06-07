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На ЧМ-2018 распределено более 2,4 млн билетов

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Со старта продаж в сентябре 2017 года болельщики приобрели 2 403 116 билетов на матчи чемпионата мира 2018 года, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

Большая часть билетов досталась российским болельщикам (871,797). За ними следуют любители футбола из других стран, в первую десятку которых входят: США (88,825), Бразилия (72,512), Колумбия (65,234), Германия (62,541), Мексика (60,302), Аргентина (54,031), Перу (43,583), Китай (40,251), Австралия (36,359) и Англия (32,362). 54% билетов распределено болельщикам из-за рубежа .

Отмечается, что данные цифры не финальные, так как продажи билетов продолжаются до 15 июля.

Кроме этого, в соответствии со структурой продаж билетов, более 100 тысяч дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп ФИФА, будут доступны для приобретения на FIFA.com/bilet с 23:00 по московскому времени 8 июня.

Данная квота включает в себя билеты на все матчи, а также билеты четвёртой категории на определенные матчи (данная категория зарезервирована исключительно для резидентов РФ).

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске. Начало турнира в России 14 июня, финал - 15 июля. Россия принимает чемпионат мира впервые.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия00000
Саудовская АравияСаудовская Аравия00000
ЕгипетЕгипет00000
УругвайУругвай00000
 
Группа B
Команда И В Н П О
ПортугалияПортугалия00000
ИспанияИспания00000
МароккоМарокко00000
И.Р. ИранИ.Р. Иран00000
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция00000
АвстралияАвстралия00000
ПеруПеру00000
ДанияДания00000
 
Группа D
Команда И В Н П О
АргентинаАргентина00000
ИсландияИсландия00000
ХорватияХорватия00000
НигерияНигерия00000
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия00000
ШвейцарияШвейцария00000
Коста-РикаКоста-Рика00000
СербияСербия00000
 
Группа F
Команда И В Н П О
ГерманияГермания00000
МексикаМексика00000
ШвецияШвеция00000
Республика КореяРеспублика Корея00000
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия00000
ПанамаПанама00000
ТунисТунис00000
АнглияАнглия00000
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
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8F3B1A2
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8F5E1F2
8F6G1H2
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