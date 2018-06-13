Сборная России по футболу сыграет против Саудовской Аравии в красной форме

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу сыграет в матче открытия чемпионата мира-2018 в России против команды Саудовской Аравии в красной форме, сообщает пресс-служба.

Вратарь национальной сборной РФ сыграет в зеленой форме.

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства по футболу. Матчи состоятся в 11 городах на 12 стадионах.

Как ожидается, президент РФ Владимир Путин в четверг на стадионе "Лужники" примет участие в торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу 2018 и посмотрит стартовый матч чемпионата между сборными командами России и Саудовской Аравии. Поединок начнется в 18:00 по московскому времени.