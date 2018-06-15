Бышовец назвал фаворитов пятничных матчей ЧМ-2018

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Экс главный тренер сборной России, олимпийский чемпион и эксперт "Рейтинга Букмекеров" Анатолий Бышовец поделился "Интерфаксу" мнением о матчах второго игрового дня чемпионата мира по футболу 2018.

Египет - Уругвай

"Начнём со второго матча нашей группы. Уверен, Уругвай переиграет Египет и добьётся победы. Я думаю, полностью восстановиться форвард египтян Салах не сможет – тут вопрос и скомканной подготовки, и физического состояния. Это первое, второе – это сила атаки уругвайской сборной: с такими классными нападающими, как Суарес и Кавани, она является очень грозной. Да и оборона, возглавляемая очень опытными игроками мадридского "Атлетико", не вызывает сомнений. Это сбалансированная команда, применяющая рациональный стиль игры. Помимо прочего, у южноамериканцев очень опасные стандарты, есть высококлассные исполнители", - сказал Бышовец.

Шансы у Египта если и будут, то мало. Победа Уругвая очень вероятна. При этом, зная линию обороны "фараонов", выстроенную Эктором Купером, предположу, что много она не пропустит. Победа команды Оскара Табареса в один мяч – самый реальный исход встречи.

Букмекеры оценивают такую ставку коэффициентом 3,14.

Марокко - Иран

"Переходим к группе В. Начну с матча Марокко – Иран. Самая правильная характеристика этой встречи – равные шансы, равные возможности. Тем не менее я выделю Иран, считаю, что он чуть сильнее выглядит в разрушении, в силовой борьбе. К тому же в нападении у иранцев есть хорошо знакомый нам Сердар Азмун, на которого я очень надеюсь. Хотя этот год его карьеры выдался не таким успешным, как предыдущий. Но я уверен, что у него будут шансы забить, а как он ловко реализует моменты, мы хорошо знаем. Думаю, он должен обеспечить своей команде итоговое преимущество в один мяч", - отметил Бышовец

Ставка на победу Ирана в один мяч идёт с коэффициентом 4,73. Гол Азмуна – 3,37.

Португалия – Испания

"Да, в сборной Испании случился казус: за день до старта чемпионата мира был уволен главный тренер. Но, я уверен, что данное событие никак не скажется на такой опытной команде, как Испания. В ней собраны профессионалы, большей частью представляющие два великих испанских клуба. Надёжность и рациональность игры в обороне – качества, присущие испанцам, а опытные Пике и Рамос – это два бульдога, которых просто так не пройдёшь. И, конечно, великолепная атака, креативная средняя линия – у испанцев есть всё, чтобы добиться победы.

Португалия – это контратаки, это Роналду. Мне кажется, будет очень упорная игра, но стратегически риск буден сведён к минимуму, и ничейный результат обе команды устроит. Предположу здесь именно ничью, причём результативную", - сказал Бышовец.

На результативную ничью в этом матче можно поставить с коэффициентом 4,18.