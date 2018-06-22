Сборная Франции по футболу забила 11 мячей молодежному "Спартаку"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу, которая выступает на чемпионате мира-2018 в России, одержала победу над молодежной командой "Спартака" в контрольном матче.

Встреча завершилась со счетом 11:0 в пользу французской команды.

В составе сборной Франции были задействованы футболисты, не игравшие или вышедшие на замену в матче второго тура ЧМ-2018 против Перу (1:0).

Молодежная команда #Спартак"а провела свой второй товарищеский матч против участника #ЧМ2018 @equipedefrance.



В составе 🇫🇷 вышли футболисты, не игравшие в матче с 🇵🇪 и те, кто выходил на поле на замену.



Встреча завершилась со счетом 0:11 😬. Хороший опыт для молодых 🔴⚪️! pic.twitter.com/alf2rFQ8X6 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) June 22, 2018

Это был второй матч сборной Франции против молодежки "Спартака". Ранее французы, не получившие игровой практики в матче первого тура ЧМ-2018 против Австралии (2:1) победили молодежную команду "Спартака" со счетом 3:2.