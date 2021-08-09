Что произошло за день: понедельник, 9 августа

Лукашенко о своем уходе и интеграции с Россией, взрыв на объекте НЛМК в Липецке

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Девять человек скончались после перебоя в подаче кислорода в больнице Северной Осетии. По данным источника, причиной произошедшего стала разгерметизация кислородной магистрали, ведущей от станции к реанимации. Власти республики подчеркивают, что рано говорить, что именно авария стала причиной гибели людей.

- Два взрыва произошли на объекте НЛМК в Липецке. Оба ЧП произошли на кислородно-распределительном пункте. После первого взрыва на НЛМК была остановлена работа конвертерного цеха №2, остальные цеха комбината продолжали работу. Повторное возгорание не помешало процессу восстановления производства, заверили в компании. СКР проведет проверку в связи с произошедшим.

- Умер правозащитник Сергей Ковалев. Ему был 91 год. Ковалев был одним из авторов Российской Декларации прав человека и гражданина 1991 года и 2-й главы Конституции России, в которой говорится о правах и свободах человека и гражданина.

- Александр Лукашенко провел встречу с журналистами, представителями общественности. Она длилась 8 часов 15 минут. Белорусский лидер, комментируя сроки завершения своего президентства, заявил, что уйдет с поста "очень скоро", и пообещал не участвовать в будущих президентских выборах. Он сообщил, что Белоруссия и Россия на данном этапе отказались от "дорожной карты" политической интеграции по инициативе Владимира Путина, и заявил, что российских военных разместят в Белоруссии в случае угрозы мировой войны.

- Минобрнауки рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов, а также заселять в общежитие только учащихся со справкой о прививке или перенесенном коронавирусе. Глава ведомства Валерий Фальков заявил, что выступает против принудительной вакцинации студентов от COVID-19.

- Москва закрыла въезд в РФ ряду представителей Великобритании. В МИД РФ заявили, что это ответные меры на санкции против граждан РФ из-за предполагаемых нарушений прав человека в Чечне. Также стало известно, что Лондон ввел ограничения против бизнесмена Михаила Гуцериева за то, что он поддерживает правительство Александра Лукашенко.

- Верховный суд признал законным снятие Грудинина с выборов. Согласно решению Центризбиркома, ссылающемуся на данные Генпрокуратуры РФ, Грудинин не выполнил требование об отказе от всех зарубежных активов.