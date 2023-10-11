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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

Что произошло за день: среда, 11 октября

Володин о возвращении релокантов, Путин о кризисе на Ближнем Востоке и ЧП в московском метро

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке. Он констатировал, что в конфликте Израиля и Палестины берут верх сторонники силовых методов. Между тем стало известно, что США отправят в Средиземное море второй авианосец. Российский президент заявил, что не понимает этих решений Вашингтона. Приехавший в Россию премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил Путина содействовать прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта.

- Израиль нанес удары по более чем 2,6 тыс. целей в секторе Газа. Из-за нехватки топлива там отключили единственную электростанцию. Аварийных генераторов больницам хватит на 2-4 дня. Армия обороны Израиля также заявила, что наносит удары по территории Ливана в ответ на обстрел границы.

- Володин заявил, что вернувшиеся релоканты могут подпасть под статью о госизмене. Спикер Госдумы также скорректировал свое заявление про размещение таких россиян в Магадане и согласился с предложением размещать их "где у нас погода более постоянная, чтобы там не было лета". Дмитрий Песков отметил, что релоканты с антироссийской позицией не могут быть попутчиками РФ, но подавляющее большинство россиян могут свободно выбирать, где им жить.

- На станции метро "Печатники" в Москве пустой поезд врезался в стоявший состав. В результате произошедшего ЧП госпитализированы пять человек, включая машиниста. В метрополитене сообщили, что причиной инцидента стало неверное решение машиниста поезда без пассажиров. Из-за столкновения составов закрывали три станции салатовой ветки московского метро. В течение нескольких часов движение было восстановлено.

- Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Олега Дерипаски по иску последнего о защите чести и достоинства. Деньги будут направлены на благотворительные цели, сообщил адвокат Дерипаски.

- Повреждение газопровода Balticconnector в Финляндии связали с механической силой, а не взрывом. В частности, не исключается, что он мог быть поврежден якорем судна, пережидавшего шторм. Между тем НАТО обещает решительный ответ в случае подтверждения атаки на Balticconnector.

- Правительство РФ пока не намерено повышать налоги нефтяникам для компенсации увеличения демпфера.

- Xerox продала российскую структуру местному руководству. Условия сделки не раскрываются. Российское юрлицо продолжит сервисное обслуживание заказчиков, оказание услуг по управлению печатной инфраструктурой, поставку бумажной продукции.

- Криштиану Роналду грозит 99 ударов плетью за поцелуй девушки в Иране. Во время встречи с фанатами он обнял и поцеловал местную художницу. Наказание может вступить в силу в случае следующего посещения португальцем Ирана.

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