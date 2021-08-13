Что произошло за день: пятница, 13 августа

Новый рекорд COVID-смертности, проверки ритейлеров ФАС и расследование взрыва в Воронеже

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух. В больнице умерла еще одна женщина. Всего в результате ЧП пострадали 22 человека. НАК ищет причастных ко взрыву, дело передано в центральный аппарат СКР. По словам источника, проверяется в том числе вариант воспламенения газо-воздушной смеси в какой-либо емкости, в частности намеренного. Пока исключена версия использования взрывчатых веществ.

- Уходящая с поста канцлера Ангела Меркель посетит РФ 20 августа. В Москве она встретится с Владимиром Путиным. 22 августа канцлер посетит Украину.

- В Москве отменили обязательную удаленку для 30% персонала предприятий. Требование каждые 15 дней тестировать не менее 10% сотрудников на СOVID-19 отменяется. Суточный прирост заболевших коронавирусом в столице составил 2529, в РФ - более 22,2 тыс. В стране вновь обновлен максимум смертей от COVID-19 за сутки: скончались 815 человек. По данным московского депздрава, смертность в столице в июле 2021 года выросла на 60% по сравнению с прошлогодним июлем. Рост смертности в городе власти связывают с новым штаммом коронавируса и жарой.

- ФАС пришла с проверками в Х5, "Магнит" и "Ленту" из-за жалоб на рост цен. Служба проверяет ценообразование у ритейлеров и изучает причины возможного необоснованного повышения цен. ФАС отмечает, что охрана не пускает проверяющих в офис "Магнита".

- Талибы захватили столицу провинции Логар в 50 км от Кабула, захватили столицу провинции Забуль на юге Афганистана и осадили столицу провинции Пактика. В МИД РФ считают ошибочным прогноз США о взятии боевиками "Талибана" (запрещен в РФ) Кабула за 2-3 месяца. Сами США готовят эвакуацию дипперсонала из Кабула.

- Жителей подтопленных районов Керчи начали эвакуировать. На востоке Крыма с четверга выпало две месячных нормы осадков. Из-за размыва проезжей части движение по федеральной трассе "Новороссийск - Керчь" перекрыто на трех участках. В пяти муниципалитетах Кубани из-за непогоды вводят режим ЧС.