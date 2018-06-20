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Москва

Пропавшего на днях мексиканского болельщика нашли в Москве

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Посольство Мексики в РФ установило местонахождение своего гражданина после трех дней поисков, сообщили в среду в мексиканской дипломатической миссии.

"Посольство Мексики сообщает, что местонахождение мексиканца Франсиско Хавьера Мата в Москве установлено. Сотрудники дипмиссии посетили его для предоставления необходимой консульской поддержки, установили, что состояние его здоровья не вызывает опасений", - говорится в сообщении посольства Мексики в РФ в твиттере.

Других деталей о пропавшем болельщике в посольстве не приводят.

Как следует из сообщений мексиканской прессы, об исчезновении Мата стало известно в минувшее воскресенье. Он посещал матч Мексика-Германия в "Лужниках", после чего перестал выходить на связь. Его знакомые не могли с ним связаться, а через некоторое время телефон мексиканца оказался выключен. Они обратились в правоохранительные органы и попытались разыскать пропавшего туриста через социальные сети.

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Теги: Москва, Мексика, ЧМ-2018
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