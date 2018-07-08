Москва

Футболисты сборной России лично поблагодарили болельщиков на Воробьевых горах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Тысячи болельщиков приветствовали футболистов и тренерский штаб сборной России в фан-зоне на Воробьёвых горах в воскресенье, передаёт корреспондент "Интерфакса".

Наставник национальной команды Станислав Черчесов заявил, что сборная России покажет более высокий результат на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"Сейчас мы рады вас всех приветствовать. Мы были вместе, вы были 12-13-14-15-16-ми нашими игроками. Мы хотели пройти дальше, но нам не удалось. Через 4 года в Катаре мы сделаем лучше, но без вас будет сложно. Так что, все туда", - сказал Черчесов.

"Страна получила удовольствие, хотели пройти дальше... Спасибо вам за все, за поддержку, мы вас любим!" - обратился к собравшимся полузащитник сборной Денис Черышев.

"Спасибо, Россия!" - сказал по-русски защитник сборной России Мария Фернандес.

"Спасибо всем и каждому в отдельности. Приятно наблюдать за вашей реакцией в Москве и в других городах. Мы рады, что испытали эти эмоции с вами", - сказал защитник Сергей Игнашевич, который после матча с Хорватией объявил о завершении карьеры.

"Вчера были слезы и у меня, и у ребят. Это были слезы счастья, несмотря на поражение", - добавил он.

Нападающий Артём Дзюба отметил, что результат на xемпионате мира и интерес со стороны болельщиков доказал, что Россия - футбольная страна.

Нападающий Фёдор Смолов, со своей стороны, добавил: "Вчера были слезы - сложно сказать, слезы поражения или счастья, но праздник удался. То, что хотите сказать мне - я бы на вашем месте испытывал бы то же самое. Спасибо, что поддерживали. Я счастлив, что являюсь гражданином России. Такой души, как у наших граждан, нет ни у кого в мире".

Болельщики, которые собрались на фан-фесте, в ответ на слова футболистов скандировали "Спасибо!" и" Россия!".

Затем футболисты, тренеры и болельщики вместе исполнили гимн России.

Сборная России завершила выступление на xемпионате мира на стадии 1/4 финала, проиграв в серии пенальти Хорватии накануне в Сочи.

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Теги: Москва, сборная России, ЧМ-2018
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