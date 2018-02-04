Хоккеисты сборной России победили "Спартак" в товарищеском матче

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты олимпийской сборной России добились победы над московским "Спартаком" в контрольной встрече, которая прошла в рамках подготовки к Играм-2018 в Пхенчхане.

Результат матча, который прошел в Москве в воскресенье, - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной России. Основное время противостояния завершилось вничью, победитель определился в овертайме.

В составе сборной России, уступавшей в счете, голы провели Никита Гусев и Алексей Марченко. В "Спартаке" голом отличился хоккеист петербургского СКА Илья Каблуков. Помимо него, состав "Спартака" был усилен игроками СКА Егором Рыковым и Артемом Зубом, а также Максимом Шалуновым, который защищает цвета московского ЦСКА. При этом Каблуков и Зуб попали в состав российской команды на Игры-2018.

Ранее сборная России провела две встречи против команды Белоруссии и в обеих победила со счетом 3:0.

Российские спортсмены смогут выступить на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. Кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решит специальная комиссия. На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею 1 ноября.

14 февраля в рамках группового этапа Россия играет с Словакией, 16 февраля - со Словенией, 17 февраля - с США.