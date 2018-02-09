Президент Южной Кореи объявил Олимпиаду-2018 открытой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин объявил зимние Олимпийские игры-2018 открытыми.

Церемония открытия XXIII Олимпиады проходит на стадионе в Пхенчхана в эти минуты.

Всего в Играх примут участие 2952 спортсмена из 92 стран. Всего на Играх будет разыграно 102 комплекта медалей.

Российские спортсмены на Олимпиаде выступят под названием "Олимпийские атлеты из России". Решением исполкома МОК от 5 декабря 2017 года им запрещено выступать под национальным флагом, носить форму с изображениями российского флага, герба, знака Олимпийского комитета России, а в случае завоевания медалей на церемонии награждения не будет звучать российский гимн. Болельщикам, однако, разрешено демонстрировать российский флаг, но его размеры не должны превышать 2 метров.

Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля 2018 в двух кластерах: горный и прибрежный. В горном кластере расположены: Олимпийский парк Хвэнге, которйы примет церемонии открытия и закрытия Игр, лыжный центр "Альпензия", биатлонный центр "Альпензия", горнолыжная база Ёнпхён, парк для прыжков с трамплина "Альпензия", центр санных видов спорта "Альпензия", парк "Бугван Фёникс Парк" и горнолыжный стадион "Джунбон".

В прибрежном кластере находятся: Союзный хоккейный центр, спортивная арена университета Квандон, Каннынский ледовый каток, ледовый зал Гёнпхо и сооружение для скоростного бега на коньках в Спортивном комплексе Каннына.