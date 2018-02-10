Голландки заняли весь пьедестал после забега конькобежек на 3000м

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Голландские конькобежки заняли первые три места по итогам забега на 3000 м на Олимпиаде в Пхенчхане.

Лучшей стала Карлейн Ахтеректе (время - 3:59.21), второй стала Ирен Вуст (3:59.29), третьей - Антоньетт де Йонг (4:00.02).

Россиянка Наталья Воронина стала 10-й (4:05.85).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (кто конкретно из россиян сможет выступить в Южной Корее, решила специальная комиссия). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlet from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.