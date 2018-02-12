Российские керлингисты проиграли швейцарцам в полуфинале ОИ-2018

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий уступили соперникам из Швейцарии в полуфинале олимпийского турнира в дабл-миксте.

Встреча закончилась со счетом 7:5 в пользу швейцарцев.

Россияне теперь поборются за бронзу c норвежцами.

Швейцарцы в финале встретятся со сборной Канады, которая ранее обыграла Норвегию. Решающий матч пройдет во вторник, начало - 14:05 мск, матч за третье место стартует в 3:05 мск.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский атлет из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.