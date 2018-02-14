Шесть комплектов наград разыграют участники Олимпиады в среду

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В очередной соревновательный день зимних Игр в Пхенчхане будет разыграно шесть комплектов наград.

В 5:30 мск начнется финал мужских соревнований сноубодистов в хаф-пайпе. Россияне в данном виде дисциплины не представлены.

В 8:45 начнется заключительная вторая попытка соревнований горнолыжниц в сноуборде. В стартовом протоколе присутствует россиянка Екатерина Ткаченко.

В 7:45 и 9:00 пройдут прыжки на лыжах с трамплина в рамках лыжного двоеборья среди мужчин. Начало второй части дисциплины – бега на лыжах (10 км) – запланировано на 11:45. От России в лыжном двоеборье заявлен Эрнест Яхин.

В 13:00 начнутся женские забеги в соревновании по конькобежному спорту на дистанции 1000 м. Россиянка Ангелина Голикова пробежит в паре с канадкой Кейлин Ирвайн.

В 14:15 начнется женская индивидуальная гонка по биатлону. Дистанция – 15 км. В заявке на Олимпиаду попали две российские биатлонистки – Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.

В 14:20 и 15:30 пройдут попытки в заездах на санях-двойках среди мужчин. От России выступят Александр Денисьев/Владислав Антонов, Андрей Богданов/Андрей Медведев.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.