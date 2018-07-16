Африканцев, пытавшихся через Россию попасть на Запад во время ЧМ-2018, депортируют

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пограничники Ленинградской области во время чемпионата мира по футболу задержали 24 иностраннцев, пытавшихся незаконно выехать из России через Ленинградскую область, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

По данным источника, за время проведения ЧМ-2018 в Ленинградской области зафиксированы десять с лишним попыток незаконного пересечения госграницы. Чаще всего в Европу стремились попасть выходцы их африканских стран.

​"В числе нарушителей, пойманных при попытке незаконного пересечения госграницы, были граждане Туниса, Судана, Эритреи, Сенегала, Марокко, пятеро граждан Ганы и четверо нигерийцев. Помимо выходцев из африканских стран как минимум дважды границу пытались перейти уроженцы стран Ближнего Востока: иракцы и иранцы", - сказал собеседник.

В свою очередь замглавы МВД РФ Александр Горовой заявил, что иностранцы, пытавшиеся попасть в западные страны через территорию РФ во время чемпионата, в ближайшее время будут депортированы.

"Были случаи, когда пытались перейти (границу). Нарушили и будут выдворены за пределы РФ. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с посольствами с тем, чтобы это было контролируемое выдворение", - сказал Горовой в понедельник журналистам.

Ранее замглавы МВД РФ Игорь Зубов заявил, что вопрос иностранцев, которые под видом футбольных болельщиков используют Россию для транзита в третьи страны, решен, "глобальной проблемы и не было".

Чемпионат мира по футболу в России стартовал 14 июня и завершился 15 июля победой сборной Франции.