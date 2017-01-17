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Перед ЧМ-2018 установлен рекорд по числу желающих стать волонтерами

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Кампания по набору волонтеров Кубка Конфедераций-2017 и ЧМ-2018 по футболу в России установила рекорд чемпионатов мира по числу поданных заявок, сообщает пресс-служба оргкомитета "Россия-2018".

"Кампания стала одной из самых масштабных в истории волонтерского движения. С 1 июня по 30 декабря 2016 года, когда набор был завершен, желание стать волонтерами оргкомитета "Россия-2018" выразили около 177 тысяч человек", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что более четверти кандидатов - 27 процентов – представляют зарубежье (190 стран).

Предыдущий рекорд был установлен на чемпионате мира в Бразилии, тогда волонтерами захотел стать 152 тысячи 101 человек, превзойден почти на 25 тысяч заявок.

Теги: футбол, ЧМ-2018
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