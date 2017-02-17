В МВД РФ опровергли факт проверки в отношении героев фильма "Би-би-си" о фанатах

Британский канал показал документальный фильм о российских болельщиках, которые якобы пообещали устроить английским "коллегам" на ЧМ-2018 "фестиваль насилия"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - МВД РФ опровергло информацию СМИ о проверках в отношении футбольных фанатов, появившихся в документальном фильме "Би-Би-Си-2" о российских болельщиках.

"Информация, распространенная в некоторых СМИ о том, что МВД России начало проверять фанатов, которые снялись в иностранном фильме, не соответствует действительности", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация, что Главное управление противодействию экстремизму МВД РФ устанавливает личности фанатов, появившихся в фильме, чтобы вызвать их для дачи показаний и профилактической беседы.

Британский телеканал показал документальный фильм о российских болельщиках, которые якобы предупреждают английских "коллег" о том, что для них чемпионат мира 2018 года станет "фестивалем насилия".

В аннотации к ленте отмечается, что в результате потасовок на чемпионате Европы в Марселе летом уже пострадали 100 английских фанатов.

Как сообщалось, за участие в беспорядках во время чемпионата Европы летом 2016 года в Марселе суд приговорил трех российских болельщиков к тюремному заключению на сроки от одного до двух лет. Зимой они были отпущены на свободу.