Экс-наставнику "Зенита" Луческу предложили возглавить сборную Турции

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу в ближайшее время может занять аналогичный пост в сборной Турции.

Как сообщает Fanatik, накануне румынский специалист провел переговоры с руководством Федерации футбола Турции.

Предыдущий главный тренер национальной команды страны Фатих Терим ушел в отставку, о чем было объявлено на прошлой неделе.

Луческу возглавил "Зенит" 24 мая 2016 года. Вместе с "Зенитом" Луческу выиграл Суперкубок России и вышел в плей-офф Лиги Европы. Сезон-2016/17 "Зенит" завершил на третьем месте и не смог попасть в Лигу чемпионов, после чего Луческу был отправлен в отставку.

С мая 2004 года по май 2016 года Луческу был главным тренером украинской команды "Шахтер" (Донецк). Под его руководством команда провела 573 матча и завоевала 22 трофея. "Шахтер" восемь раз становился чемпионом Украины, шесть раз выигрывал Кубок Украины, семь раз Суперкубок Украины и один раз, в 2009 году, Кубок УЕФА.

В отборочной группе ЧМ-2018, который пройдет в России, сборная Турции представляет группу I, где занимает пока третье место. В шести матчах команда набрала 11 очков, что на два меньше чем Хорватия и Исландия.