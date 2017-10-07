Сборная Нигерии пробилась на ЧМ-2018

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Нигерии завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира-2018, сделав это досрочно.

В субботу нигерийская команда в матче отборочного турнира Африки одолела команду Замбии – 1:0 – и стала недосягаемой в своей группе.

Помимо России, которая принимает турнир, путевки на ЧМ-2018 к настоящему моменту уже завоевали Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Испания , Нигерия, Германия и Англия .

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.