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Спорт ЧМ-2018

Мутко официально покинул оргкомитет "Россия-2018"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU -- Вице-премьер РФ Виталий Мутко исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

На его место, председателем оргкомитета назначен гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин, который также остаётся и на посту гендиректора.

Сообщалось также, что Виталий Мутко продолжит курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства РФ.

Ранее Мутко на полгода приостановил деятельность на посту президента Российского футбольного союза (РФС). Исполняющим обязанности стал гендиректор союза Александр Алаев.

Теги: Виталий Мутко, ЧМ-2018
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