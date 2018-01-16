Гостям ЧМ-2018 посоветовали подождать с бронированием отелей до февраля

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Дополнительные свободные номера в отелях на период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года появятся на рынке в феврале, цены на гостиничные услуги в связи с этим могут снизиться, сообщил "Интерфаксу" во вторник вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов.

"Что касается роста цен на частное жилье к ЧМ-2018 и отсутствия номеров на Booking.com, после жеребьевки началось контрактование отелей со стороны корпоративного сектора. Болельщики через туроператоров пытаются забронировать гостиницы в тех городах, где будет играть их команда, и сталкиваются с дефицитом. Я советую подождать. В феврале появится больший объем предложений от средств размещения. Что-то отдаст официальный дилер ФИФА (Международной федрации футбола - ИФ)компания Match Accomodation, а также пойдут в публичные продажи те отели, которые не будут законтрактованы корпоративным сегментом", - сказал он.

По словам эксперта, это вполне может привести к снижению ажиотажа и цен.

"После жеребьевки чемпионата прошло огромное число публикаций по поводу цен на размещение. Связано это с тем, что все болельщики идут по одному пути - заходят на Booking.com и смотрят цены. Но у отелей есть много контрагентов и каналов продаж. Предложений может не быть еще и потому, что они заинтересованы в том, чтобы продавать номер со своего сайта, а не через Booking.com, поскольку так они не платят комиссии. У них нет задачи выкладывать номера в этот ресурс", - добавил Прасов.

По его словам, болельщиком стоит также тщательно продумать логистику, так как "в некоторых городах ЧМ-2018 не обязательно оставаться на ночь и искать отель".

Эксперт отметил, что владельцы частных апартаментов и квартир выставляют на период чемпионата цены, которые можно назвать фантастическими.

"Квартира в Саранске на две недели чемпионата предлагается за 2,5 млн рублей. Ее купить дешевле. Одна из самых больших проблем - в том, что рынок частного жилья никак не регулируется. Число сдаваемых в аренду квартир равно номерному фонду отелей. Получается, что одна часть рынка - на виду и работает в соответствии с законодательством, а другая не контролируется никем", - подчеркнул Прасов.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.