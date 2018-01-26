МОК разрешил экс-тренеру российских биатлонисток Пихлеру ехать на ОИ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Бывший тренер женской сборной России по биатлону, а ныне - наставник сборной Швеции немец Вольфганг Пихлер получил разрешение присутствовать на Олимпиаде-2018, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Швеции в пятницу.

"Вольфганг Пихлер отправится на Олимпийские игры Пхенчхан. В четверг вечером ему была предоставлена возможность поехать с командой в Южную Корею", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что он не сможет ехать в Пхенчхан на Игры-2018, поскольку с 2011 по 2014 год тренировал попавшихся на допинге российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову.

НОК Швеции сейчас сообщает, что "получил информацию от Международного олимпийского комитета об изменении условий, основанных на процессе, который в настоящее время идет в отношении вопросов, связанных с "российским допингом"".

"Эта информация о том, что некоторые тренеры, которые больше не работают в России, могут получить аккредитацию на Олимпийские игры в Пхенчхан", - говорится в сообщении

Глава Национального олимпийского комитета Питер Шейнбо сообщил, что Пихлер станет лидером олимпийской команды Швеции в Пхенчхане.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.