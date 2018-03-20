Спорт ЧМ-2018

СМИ сообщили о планах бойкота ЧМ-2018 по футболу властями нескольких европейских стран

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти Швеции, Исландии, Дании и Польши рассматривают возможность бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года в России в связи с отравлением Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщают во вторник западные СМИ.

По данным исландской телерадиокомпании RUV, глава МИД Исландии Гудлейгур Тор Тордасон заявил, что отказ официальных лиц от поездки на ЧМ-2018 в настоящий момент рассматривается властями, и окончательное решение пока не принято.

"Это серьезный случай (отравление Скрипаля в Солсбери - ИФ), который затронул не только Великобританию. Правительство Исландии должно сформировать свою позицию по этому вопросу и обсудить ее с нашими союзниками. Пока что мы не приняли решения о том, будут ли члены исландского парламента присутствовать на Чемпионате мира по футболу", - приводит телерадиокомпания слова главы МИД Исландии.

Возможный бойкот ЧМ-2018 в России рассматривают и власти Швеции и Дании.

Как сообщает новостной портал Local, пресс-секретарь шведского МИД Пер Энеруд заявил, что отказ официальных лиц от поездки в Россию на Чемпионат мира по футболу в настоящий момент находится на обсуждении.

Такой же позиции придерживаются и власти Дании, которые пока не объявили о решении бойкотировать мундиаль.

В свою очередь, польский президент Анджей Дуда уже отказался от представления Польши на грядущем Чемпионате мира в России. По данным польских СМИ, он не будет присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2018, которая состоится 14 июня в Москве.

Ранее премьер-министр Тереза Мэй заявила, что министры и высокопоставленные представители Британии не поедут в Россию на Чемпионат мира по футболу. В частности, это решение касается представителей британской королевской семьи. Такой шаг связан с тем, что Лондон возлагает на Москву ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его дочери.

Несмотря на позицию Великобритании, в Евросоюзе ранее уточнили, что в целом не планируют бойкотировать ЧМ-2018. Так, по словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, "сейчас речь не идет о бойкоте Чемпионата мира по футболу, пока речь идет о том, чтобы провести расследование".

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали работавший на британскую разведку Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Теги: ЧМ-2018
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