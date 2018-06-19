Салах выйдет в стартовом составе сборной Египта на матч с Россией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах начнет матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды России в стартовом составе.
Полностью состав выглядит следующим образом:
إليكم تشكيل #الفراعنة لمباراة الليلة #worldcup #ThePharaohs#RUSEGY#RUS 🆚 #Egy pic.twitter.com/fMV9pNzzYk— Egypt National Football Team (@Pharaohs) June 19, 2018
Салах получил травму плеча, играя за английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала" 26 мая в Киеве; тот матч он не смог доиграть до конца. Между тем, несмотря на травму, Салах вошел в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, а недавно сообщалось, что он тренировался в составе команды в общей группе.
В матче первого тура ЧМ-2018 против Уругвая Салах не играл.
Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Петербурге и начнется в 21:00 мск.
В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.