Салах выйдет в стартовом составе сборной Египта на матч с Россией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах начнет матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды России в стартовом составе.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Салах получил травму плеча, играя за английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала" 26 мая в Киеве; тот матч он не смог доиграть до конца. Между тем, несмотря на травму, Салах вошел в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, а недавно сообщалось, что он тренировался в составе команды в общей группе.

В матче первого тура ЧМ-2018 против Уругвая Салах не играл.