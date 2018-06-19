Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Спорт

Салах выйдет в стартовом составе сборной Египта на матч с Россией

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Лидер сборной Египта по футболу Мохамед Салах начнет матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды России в стартовом составе.

Полностью состав выглядит следующим образом:

Салах получил травму плеча, играя за английский "Ливерпуль" в финале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского "Реала" 26 мая в Киеве; тот матч он не смог доиграть до конца. Между тем, несмотря на травму, Салах вошел в заявку сборной Египта на ЧМ-2018, а недавно сообщалось, что он тренировался в составе команды в общей группе.

В матче первого тура ЧМ-2018 против Уругвая Салах не играл.

Матч Россия – Египет пройдет 19 июня в Петербурге и начнется в 21:00 мск.

В первом туре ЧМ-2018 сборная России разгромила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0, а Египет уступил Уругваю – 0:1.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: футбол, ЧМ-2018, Мохамед Салах
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Россия - Египет. ОнлайнРоссия - Египет. Онлайн
В Петербурге стартует второй тур группового этапа ЧМ-2018Подробнее
 Уткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом каналеУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом канале
Причины прекращения сотрудничества он конкретизировать не сталПодробнее
 В Москве ограбили приехавшего на ЧМ колумбийского певца MalumaВ Москве ограбили приехавшего на ЧМ колумбийского певца Maluma
Из его номера в отеле вынесли ценные вещи на 50 млн рублейПодробнее
 Английские футболисты наглотались мошкары в матче с ТунисомАнглийские футболисты наглотались мошкары в матче с Тунисом
Тренер сборной Туниса насекомых не заметилПодробнее
Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018Сборная Англии по футболу победила команду Туниса в матче ЧМ-2018
Англичане вырвали победу в компенсированное ко второму тайму времяПодробнее
 Тунис - Англия. ОнлайнТунис - Англия. Онлайн
Матч чемпионата мира по футболу проходит в ВолгоградеПодробнее
 Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018Сборная Швеции победила Корею в матче ЧМ-2018
Встреча прошла в Нижнем НовгородеПодробнее
 Роджер Федерер вновь стал первой ракеткой мираРоджер Федерер вновь стал первой ракеткой мира
Швейцарский теннисист обошел в рейтинге ATP испанца Рафаэля НадаляПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Оракулы ЧМ-20188 фото
19 июня
Оракулы ЧМ-2018
Последствия землетрясения в Японии6 фото
18 июня
Последствия землетрясения в Японии
Лучшие фото недели10 фото
15 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоссия объявила торговую войну СШАЭкономикаСуд Лондона разрешил заморозить активы "Газпрома" по ходатайству "Нафтогаза"СпортУткин больше не будет комментировать матчи ЧМ-2018 на Первом каналеВ РоссииНавальный подал заявки о проведении акций против повышения пенсионного возрастаЭкономикаИндекс МосБиржи упал ниже 2200 пунктов впервые за два месяцаЭкономикаБеспошлинный порог для онлайн-покупок за границей предложили снизить до 100 евро

Лекарства не включат в список товаров США под пошлинами

Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Сотрудников "Интер РАО" допросят по делу подозреваемой в шпионаже Карины ЦурканРанее в компании заявили, что она находится в отпуске Подробнее

Фотохроника 19 июня

Фотохроника 19 июня7 фото

Иран создаст орган по противостоянию психологической войне США

В Барселоне возобновились протесты против массового туризма

Россия - Египет. Онлайн

Россия - Египет. ОнлайнВ Петербурге стартует второй тур группового этапа ЧМ-2018 Подробнее

Меркель ответила на слова Трампа о преступности в Германии из-за мигрантов

Ворота крымской мечети изрисовали свастикой

Законопроект об изучении родных языков в школе прошел I чтение Думы

Нефть продолжила дешеветь из-за торговых споров США и Китая

"Газпром" прокомментировал действия "Нафтогаза" в британских судах по транзитному спору

Засуха в РФ уже затронула несколько зерновых регионов

Счета Владивостокского морского торгового порта арестованы по делу братьев Магомедовых

Тренер сборной Уругвая восхитился исландской командой на ЧМ-2018

Суд в Москве арестовал подозреваемую в шпионаже

Полная тезка Карины Цуркан работает в "Интер РАО", компания не подтверждает, что арестована именно член правления Подробнее

Жилой дом загорелся в Ростове-на-Дону недалеко от фан-зоны ЧМ-2018

ЕС задумался о строительстве центров для мигрантов в Северной Африке

Матч Россия - Египет пройдет под открытым небом

Крышу стадиона не закроют, несмотря на дождь Подробнее

УВЗ в 2020 году начнет выпуск электроприводов для 3D-принтеров и роботов

Главного патологоанатома Минска задержали за взятки

"Ростех" задумался о выходе на рынок облигаций

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
HКолумбия Колумбия1 : 2Матч завершенЯпония ЯпонияМатч завершенКинтеро (39) - Кагава (6, с пенальти), Осако (73)подробнееHПольша Польша0 : 2Идет второй таймСенегал СенегалИдет второй таймЧонек (38, в свои ворота), Ньянг (60)AРоссия Россия– : –21:00Египет Египет21:00онлайн