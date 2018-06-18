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В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018

По оценке агентства, в группе риска, в частности, оказалась Мордовия

В Fitch Ratings усомнились в способности регионов РФ содержать объекты ЧМ-2018
Фото: ТАСС, Донат Сорокин

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Некоторые российские регионы не имеют достаточных финансовых возможностей, чтобы содержать построенные к Чемпионату мира по футболу объекты, и это может сказаться на их кредитоспособности, отмечают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

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При этом новые объекты инфраструктуры, включая дороги и аэропорты, повысят потенциал экономического роста, а привлечение туристов немного повысит доходы городов и регионов в краткосрочной перспективе, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в отличие от предыдущих крупных международных спортивных мероприятий, включая Олимпийские игры в Сочи и ЧМ в Бразилии в 2014 году, российским городам и регионам удалось избежать существенного увеличения долговой нагрузки, поскольку основную долю расходов взяли на себя федеральное правительство и частные инвесторы.

Более того, совокупный региональный долг снизился в прошлом году на 31 млрд рублей, до 2,23 трлн рублей (2,5% от ВВП). Это первое снижение в абсолютном выражении за более чем десятилетний период.

Эксперты Fitch ожидают, что российские органы власти, вероятно, увидят лишь небольшое увеличение доходов из-за Чемпионата мира, тогда как после завершения турнира от российских регионов может потребоваться оплачивать содержание стадионов.

Более крупные российские регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, скорее всего, смогут понести годовые расходы по содержанию данных объектов в размере приблизительно 400 млн рублей без существенного влияния на кредитоспособность. Для небольших или финансово слабых регионов дополнительные расходы станут существенной нагрузкой, поскольку их годовые доходы находятся в диапазоне от 35 млрд до 85 млрд рублей.

"Примером такого региона является Республика Мордовия. Мордовия имеет значительный долг, низкий операционный баланс и, как и другие российские регионы, слабую институциональную среду. В последние годы Мордовия имела высокий дефицит, в среднем на уровне 18% в 2013-2017 годах и на пиковом уровне в 27% в 2017 году, ввиду значительных капитальных расходов, связанных с Чемпионатом мира", - говорится в пресс-релизе Fitch.

В то же время сглаживающим фактором является тот факт, что около 63% долга Мордовии - это долг перед федеральным правительством под 0,1% годовых.

Мордовия имеет и другие факторы риска, включая экономические показатели ниже среднероссийского уровня ввиду слабого налогового потенциала и низких операционных балансов. Бюджетная гибкость региона также является невысокой, во многом из-за низкой автономности в установлении налоговых ставок.

Теги: Fitch Ratings, ЧМ-2018
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