Японская принцесса приехала в Саранск на футбол

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Японская принцесса Хисако Такамадо прибыла во вторник в Саранск, где посетит матч сборных Японии и Колумбии по футболу, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Телеканал подчеркивает, что это первый за 102 года визит в Россию члена японской императорской семьи.

Телеканал показал кадры посещения принцессой выставки в Саранске.

В пресс-службе правительства Мордовии во вторник сообщили "Интерфаксу", что принцесса прибыла вчера. "Сегодня у принцессы насыщенная культурная программа, она уже посетила музей Эрзи. Также высокая гостья посетит матч между Колумбией и Японией, который начнется в 15:00 на стадионе "Мордовия-Арена", - сказал собеседник агентства.

Принцесса Такамадо - председатель национальной ассоциации футбола Японии. Как отмечает российское телевидение, с 1998 года она была на каждом Чемпионате мира и болела за свою сборную.

21 июня Такамадо поедет на тренировочную базу сборной Японии в Казани, а затем прилетит в Екатеринбург, чтобы лично наблюдать за матчем сборных Японии и Сенегала.