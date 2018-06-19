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Японская принцесса приехала в Саранск на футбол

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Японская принцесса Хисако Такамадо прибыла во вторник в Саранск, где посетит матч сборных Японии и Колумбии по футболу, сообщает телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Телеканал подчеркивает, что это первый за 102 года визит в Россию члена японской императорской семьи.

Телеканал показал кадры посещения принцессой выставки в Саранске.

В пресс-службе правительства Мордовии во вторник сообщили "Интерфаксу", что принцесса прибыла вчера. "Сегодня у принцессы насыщенная культурная программа, она уже посетила музей Эрзи. Также высокая гостья посетит матч между Колумбией и Японией, который начнется в 15:00 на стадионе "Мордовия-Арена", - сказал собеседник агентства.

Принцесса Такамадо - председатель национальной ассоциации футбола Японии. Как отмечает российское телевидение, с 1998 года она была на каждом Чемпионате мира и болела за свою сборную.

21 июня Такамадо поедет на тренировочную базу сборной Японии в Казани, а затем прилетит в Екатеринбург, чтобы лично наблюдать за матчем сборных Японии и Сенегала.

Теги: ЧМ-2018, Япония, Хисако Такамадо
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Группа A
Команда И В Н П О
РоссияРоссия11003
УругвайУругвай11003
ЕгипетЕгипет10010
Саудовская АравияСаудовская Аравия10010
 
Группа B
Команда И В Н П О
И.Р. ИранИ.Р. Иран11003
ПортугалияПортугалия10101
ИспанияИспания10101
МароккоМарокко10010
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция11003
ДанияДания11003
АвстралияАвстралия10010
ПеруПеру10010
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия11003
АргентинаАргентина10101
ИсландияИсландия10101
НигерияНигерия10010
 
Группа E
Команда И В Н П О
СербияСербия11003
БразилияБразилия10101
ШвейцарияШвейцария10101
Коста-РикаКоста-Рика10010
 
Группа F
Команда И В Н П О
МексикаМексика11003
ШвецияШвеция11003
Республика КореяРеспублика Корея10010
ГерманияГермания10010
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия10003
АнглияАнглия11003
ТунисТунис10010
ПанамаПанама10010
 
Группа H
Команда И В Н П О
ПольшаПольша00000
СенегалСенегал00000
КолумбияКолумбия00000
ЯпонияЯпония00000
 
Плей-офф
1/8 финала
8F1A1B2
8F2C1D2
8F3B1A2
8F4D1C2
8F5E1F2
8F6G1H2
8F7F1E2
8F8H1G2
Четвертьфинал
QF18F18F2
QF28F58F6
QF38F38F4
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