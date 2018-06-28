"ВКонтакте" вынесла предупреждения группам о русских девушках на ЧМ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Соцсеть "ВКонтакте" предупредила администраторов сообществ, критикующих российских женщин за общение с иностранными болельщиками во время ЧМ по футболу, о недопустимости оскорбительного поведения в этой социальной сети, сообщил в четверг газете "Ведомости" представитель "ВКонтакте".

Он отметил, что соцсеть потребовала у администраторов группы Buceta rosa и аналогичных ей ужесточить модерацию постов и комментариев.

В подобных группах публикуются посты, посвященные неподобающему, по мнению авторов, поведению россиянок во время чемпионата мира – общению и, возможно, сексу с иностранными болельщиками. Участники групп и их сторонники, реагируя на интерес соотечественниц к приехавшим на матчи иностранцам, называли их блудницами, "наташами", "чернильницами" и утверждали, что они позорят Россию перед всем миром. Также в пабликах звучали призывы к насилию в отношении таких девушек - например, их предлагалось обливать зеленкой.

В описании группы Buceta rosa, которая сейчас насчитывает около 3500 подписчиков, говорится, что "сообщество носит исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-либо". Также отмечается, что "все истории вымышленные".

"Ведомости" отмечают, что в четверг утром многие оскорбительные комментарии в этом сообществе были удалены, а в некоторых постах была ограничена возможность комментирования. В еще одной группе с таким же названием, но меньшим числом участников, такие комментарии остаются. В соцсети пояснили, что администрации паблика дали некоторое время на разрешение проблемной ситуации.

Группа Buceta rosa появилась во "ВКонтакте" 19 июня после публикации видео, на котором запечатлено, как русская девушка вместе с бразильскими болельщиками скандирует Buceta rosa, не зная, что на португальском языке это значит "розовая вагина". После массового осуждения такого поведения один из участвовавших в этой выходке бразильцев лишился работы, а другой получил строгий выговор.