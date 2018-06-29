В оргкомитете ЧМ-2018 не зафиксировали крупных драк между болельщиками

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Крупных драк между болельщиками на чемпионате мира 2018 года не было, были зафиксированы мелкие инциденты, заявил генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин на медиабрифинге в Лужниках в пятницу.

"Я бы не сказал, что были драки, были инциденты на стадионах, например, в Нижнем Новгороде. Нескольких человек задержали. Забирать ли у них паспорт болельщика или нет, это решат компетентные органы. В любом случае, мы их нашли", - сказал Сорокин.

Он также заявил, что безопасность на ЧМ обеспечена на самом высоком уровне, жалоб или обращений не зафиксировано.

"Мы неоднократно заявляли о том, что у нас мощная концепция безопасности, которая предусматривает участие всех заинтересованных сторон для обеспечения безопасности. По поводу террористических угроз я не могу ничего сказать, это должны комментировать соответствующие органы. У нас не было ни одного инцидента или жалобы по вопросу безопасности", - сказал Сорокин.

Как сообщалось, 21 июня после матча Аргентина - Хорватия, прошедшего в Нижнем Новгороде, в соцсетях разошелся видеоролик с потасовкой между болельщиками. На кадрах было видно, как несколько человек пинают ногами лежащего на полу молодого человека. В драку вмешиваются другие болельщики, пытаясь остановить потасовку.

Позже сообщалось о задержании семерых аргентинцев; на них составили протоколы об административных правонарушениях. Между тем министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич заявила, что ее ведомство попросило Россию депортировать четверых задержанных аргентинских болельщиков, которые, по ее словам, были опознаны по видеозаписи.