Карнавал к мексиканскому Дню мертвых перенесли с Красной площади

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Карнавальное шествие ко Дню мертвых перенесено с Красной площади в Гостиный двор, сообщили организаторы мероприятия.

"Шествие состоится, оно пройдет в Гостином дворе, начало - в 16 часов сегодня", - сказал "Интерфаксу" представитель компании-организатора в пятницу.

Причины переноса отрганизаторы не сообщают.

Накануне в оргкомитете национального дома болельщиков Мексики "Интерфаксу" сообщили, что мексиканский праздник День мертвых пройдет в центре Москвы 29 июня. Он должен был начаться с парада на Красной площади и закончиться развлекательной программой в национальном доме болельщиков в Гостином дворе.

По традиции в День мертвых в Мексике проводится красочный карнавал. Обязательным атрибутом праздника является Калавера Катрина - скелет в женской одежде, украшенный цветами.