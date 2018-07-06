Московское метро продлит часы работы после матча Россия - Хорватия

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В ночь с 7 на 8 июля столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать до 03:00, сообщили "Интерфаксу" в транспортном комплексе Москвы в пятницу.

"В субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч четверть финала между сборными командами России и Хорватии, который начнется в 21:00. Продление времени работы позволит в спокойном режиме после матча добраться домой", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что за время ЧМ метрополитен и МЦК уже трижды продлевали время работы до 3 часов ночи: с 16 на 17 июня, с 27 на 28 июня, а также с 3 на 4 июля. Рабочие часы метрополитена продлят и в ночь с 11 на 12 июля после одного из матчей полуфинала в Москве.

Ранее мэр Москвы сообщил, что 7 июля в Москве откроют вторую фан-зону.

"Фан-зона#ЧМ2018 (на Воробьевых горах - ИФ) пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак", - написал Собянин в своем твиттере в четверг.