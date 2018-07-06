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Московское метро продлит часы работы после матча Россия - Хорватия

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В ночь с 7 на 8 июля столичный метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать до 03:00, сообщили "Интерфаксу" в транспортном комплексе Москвы в пятницу.

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"В субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи состоится матч четверть финала между сборными командами России и Хорватии, который начнется в 21:00. Продление времени работы позволит в спокойном режиме после матча добраться домой", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что за время ЧМ метрополитен и МЦК уже трижды продлевали время работы до 3 часов ночи: с 16 на 17 июня, с 27 на 28 июня, а также с 3 на 4 июля. Рабочие часы метрополитена продлят и в ночь с 11 на 12 июля после одного из матчей полуфинала в Москве.

Ранее мэр Москвы сообщил, что 7 июля в Москве откроют вторую фан-зону.

"Фан-зона#ЧМ2018 (на Воробьевых горах - ИФ) пользуется огромной популярностью. Десятки тысяч людей собираются для просмотра матчей на Воробьевых горах. Для удобства болельщиков решили организовать дополнительную площадку для просмотра игр возле стадиона "Спартак", - написал Собянин в своем твиттере в четверг.

Теги: Москва, Московское метро

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Плей-офф
1/8 финала
УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвайФранцияФранция
БразилияБразилияБельгияБельгия
РоссияРоссияХорватияХорватия
ШвецияШвецияАнглияАнглия
Полуфинал
SF1QF1QF2
SF2QF3QF4
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
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БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
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КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
ПольшаПольша31023
 
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