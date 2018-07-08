Рекордсмен сборной России завершил игровую карьеру

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры. 14 июля Игнашевичу исполнится 39 лет. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную - 127 (забил семь голов), предыдущий рекордсмен, Виктор Онопко, сыграл 109 матчей.

В своем инстаграме футболист написал: "Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!

Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота..."

С 2004 года Игнашевич выступал за ЦСКА, в составе которого пять раз становился чемпионом России (еще один раз в составе московского "Локомотива"), семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. За ЦСКА он сыграл 381 матч и забил 35 голов.

Последним матчем за сборную для Игнашевича стал четвертьфинал чемпионата мира против Хорватии. Россия проиграла по пенальти, сыграв в основное время 2:2. Он отыграл все матчи чемпионата мира без замен, в том числе игры 1/8 и 1/4 финала, которые продлились 120 минут. Последний матч на клубном уровне защитник сыграл 13 мая против махачкалинского "Анжи", который армейцы выиграли со счетом 2:1. В этом году ЦСКА взял серебряные медали чемпионата России.

После чемпионата Европы 2016 года Игнашевич объявлял о приостановке выступлений за сборную России. Весной 2018 года после разговора с тренером Станиславом Черчесовым он согласился вернуться в команду и сыграть на домашнем чемпионате мира.

Ранее полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной.