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Рекордсмен сборной России завершил игровую карьеру

Сергей Игнашевич сыграл больше всех матчей за сборную и клубы Российской премьер-лиги

Рекордсмен сборной России завершил игровую карьеру
Сергей Игнашевич
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Защитник сборной России по футболу и московского ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении игровой карьеры. 14 июля Игнашевичу исполнится 39 лет. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную - 127 (забил семь голов), предыдущий рекордсмен, Виктор Онопко, сыграл 109 матчей.

В своем инстаграме футболист написал: "Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет!
Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота..."

Вот и всё. Очень сложно осознать, что это было... Идёт бесконечный поток сообщений в WhatsApp и Инстаграм, и нет возможности сказать каждому Спасибо за тёплые слова. Спасибо вам всем! Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю Спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота... Крепко обнимаю вас. Сергей Игнашевич

Публикация от Sergey Ignashevich (@ignashevich4)

С 2004 года Игнашевич выступал за ЦСКА, в составе которого пять раз становился чемпионом России (еще один раз в составе московского "Локомотива"), семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА. За ЦСКА он сыграл 381 матч и забил 35 голов.

Последним матчем за сборную для Игнашевича стал четвертьфинал чемпионата мира против Хорватии. Россия проиграла по пенальти, сыграв в основное время 2:2. Он отыграл все матчи чемпионата мира без замен, в том числе игры 1/8 и 1/4 финала, которые продлились 120 минут. Последний матч на клубном уровне защитник сыграл 13 мая против махачкалинского "Анжи", который армейцы выиграли со счетом 2:1. В этом году ЦСКА взял серебряные медали чемпионата России.

После чемпионата Европы 2016 года Игнашевич объявлял о приостановке выступлений за сборную России. Весной 2018 года после разговора с тренером Станиславом Черчесовым он согласился вернуться в команду и сыграть на домашнем чемпионате мира.

Ранее полузащитник московского "Спартака" Александр Самедов объявил о завершении карьеры в сборной.

Теги: футбол, сборная России, ЦСКА, Сергей Игнашевич, ЧМ-2018

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УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранцияБельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
3RDLSF1LSF2
Финал
FINWSF1WSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
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Команда И В Н П О
ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
СербияСербия31023
Коста-РикаКоста-Рика30121
 
Группа F
Команда И В Н П О
ШвецияШвеция32016
МексикаМексика32016
Республика КореяРеспублика Корея31023
ГерманияГермания31023
 
Группа G
Команда И В Н П О
БельгияБельгия33009
АнглияАнглия32016
ТунисТунис31023
ПанамаПанама30030
 
Группа H
Команда И В Н П О
КолумбияКолумбия32016
ЯпонияЯпония31114
СенегалСенегал31114
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