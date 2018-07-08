Бышовец прокомментировал итог матча сборной России против Хорватии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по футболу, эксперт компании "Рейтинг Букмекеров" Анатолий Бышовец выразил мнение, что национальной команде страны в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 против Хорватии не хватило удачи.

"Что касается нашей команды, она подарила праздник болельщикам. Удивительно, но они отмечают и радуются даже поражению - когда такое было? Профессионалы, конечно, несколько иначе смотрят на произошедшее. Но, да, был достигнут результат, которого мало кто ждал, а поэтому его значение удваивается", - сказал Бышовец "Интерфаксу".

"Конечно, болельщики оценивают еще и по боевитости, героической самоотдаче и характеру, которые продемонстрировала сборная России. Ну, а пенальти - это лотерея. Немножко не хватило удачи", - отметил он.

"Закончилась наша сказка на чемпионате мира. Интерес упал, за кого теперь болеть? Но это в эмоциональном смысле, а в профессиональном интерес, конечно, остается. Если помните, мы перед игрой оценивали шансы, как равные, а дальше уже – как Бог даст. Говорили, что есть скрытые претенденты, темные лошадки, и называли как раз Хорватию и Бельгию. Действительно, теперь я жду от хорватов многого, думаю, англичанам в полуфинале придется непросто", - отметил эксперт.

Сборная России в субботу уступила сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти удача была на стороне хорватов.

Ранее в тот же день Англия обыграла в четвертьфинале Швецию (2:0).

"Англия – это, пожалуй, лучшая команда со времени, с которого я могу отслеживать, - с 1966 года, когда блистал Бобби Чарльтон, мы с ним даже знакомы. Тогда сборная была очень хороша, но сегодняшние "три льва" очень ее напоминают стилем: играют спокойно, уравновешенно. И внешне выдержанный Саутгейт сумел создать и команду, и атмосферу", - сказал Бышовец.

"Что касается шведов, старательностью талант не заменить. Звездных игроков у них нет в нынешнем созыве. Слабо выглядел лидер атаки - Форсберг. Так что итог матча закономерен", - выразил мнение он.