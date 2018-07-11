Метро в Москве после матча Хорватия - Англия будет работать до трех часов ночи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен и МЦК в ночь со среды на четверг будут работать на два часа дольше обычного, до 03:00, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы.

"Продление времени работы метро и Московского центрального кольца связано с проведением на стадионе "Лужники" матча полуфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии, который начнется в 21:00", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в среду во время прибытия болельщиков на стадион "Лужники" и после матча возможны изменения в режиме работы станций "Спортивная" и "Воробьевы горы".

Кроме того, до трех часов ночи будет продлено время работы 45 регулярных наземных маршрутов общественного транспорта, а также шаттлов ЧМ.