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Метро в Москве после матча Хорватия - Англия будет работать до трех часов ночи

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Московский метрополитен и МЦК в ночь со среды на четверг будут работать на два часа дольше обычного, до 03:00, сообщили "Интерфаксу" в департаменте транспорта столицы.

"Продление времени работы метро и Московского центрального кольца связано с проведением на стадионе "Лужники" матча полуфинала Чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии, который начнется в 21:00", - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в среду во время прибытия болельщиков на стадион "Лужники" и после матча возможны изменения в режиме работы станций "Спортивная" и "Воробьевы горы".

Кроме того, до трех часов ночи будет продлено время работы 45 регулярных наземных маршрутов общественного транспорта, а также шаттлов ЧМ.

Теги: ЧМ-2018, Москва

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УругвайУругвай2:1ПортугалияПортугалия
ФранцияФранция4:3АргентинаАргентина
БразилияБразилия2:0МексикаМексика
БельгияБельгия3:2ЯпонияЯпония
ИспанияИспания1:1
(3:4)		РоссияРоссия
ХорватияХорватия1:1
(3:2)		ДанияДания
ШвецияШвеция1:0ШвейцарияШвейцария
КолумбияКолумбия1:1
(3:4)		АнглияАнглия
Четвертьфинал
УругвайУругвай0:2ФранцияФранция
БразилияБразилия1:2БельгияБельгия
РоссияРоссия2:2
(3:4)		ХорватияХорватия
ШвецияШвеция0:2АнглияАнглия
Полуфинал
ФранцияФранция1:0БельгияБельгия
ХорватияХорватияАнглияАнглия
Матч за 3 место
БельгияБельгияLSF2
Финал
ФранцияФранцияWSF2
Групповой этап
Группа A
Команда И В Н П О
УругвайУругвай33009
РоссияРоссия32016
Саудовская АравияСаудовская Аравия31023
ЕгипетЕгипет30030
 
Группа B
Команда И В Н П О
ИспанияИспания31205
ПортугалияПортугалия31205
И.Р. ИранИ.Р. Иран31114
МароккоМарокко30121
 
Группа C
Команда И В Н П О
ФранцияФранция32107
ДанияДания31205
ПеруПеру31023
АвстралияАвстралия30121
 
Группа D
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ХорватияХорватия33009
АргентинаАргентина31114
НигерияНигерия31023
ИсландияИсландия30121
 
Группа E
Команда И В Н П О
БразилияБразилия32107
ШвейцарияШвейцария31205
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