Финальный матч ЧМ-2018 будет судить аргентинская бригада арбитров

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче за третье место и на финале Чемпионата мира 2018 года, сообщили в пресс-службе ФИФА.

Матч за третье место состоится в субботу в Санкт-Петербурге, в поединке сразятся Англия и Бельгия. На эту игру назначен иранский арбитр Алиреза Фагани, которому будут помогать его соотечественники Реза Соханда и Моха Мансури.

В воскресенье, 15 июля, на стадионе "Лужники" состоится финальный матч первенства мира, в котором сыграют Франция и Хорватия.

Встречу будет судить аргентинец Нестор Питана, которому будут помогать его земляки Герман Майдана и Хуан Белатти.