Министр спорта Украины попросил коллег из стран-участниц ЧМ-2018 бойкотировать турнир

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал министров спорта стран-участниц чемпионата мира по футболу 2018 года, который открывается в России 14 июня, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

"Написал письма всем министрам, ответственных за спорт, из тех стран, чьи команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне", - написал Жданов в в своем фейсбуке.

"Учитывая многочисленные грубые нарушения Россией Устава ООН и международного права, страны должны адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и нарушения прав человека в РФ и на оккупированных ею украинских территориях Крыма и Донбасса", - считает украинский министр.

"Кроме того, санкции, такие, как отстранение олимпийской сборной от зимних Олимпийских игр 2018 года, свидетельствуют об официальном признании международным сообществом и ВАДА фактов нарушения Россией международного антидопингового законодательства", - добавил Жданов.

"Преступления РФ против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества. В связи с этим, призываю вас бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 в Российской Федерации", - резюмировал Жданов в письмах иностранным коллегам.

Сборная Украины по футболу не пробилась в финальную часть ЧМ-2018.

Турнира стартует 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия.