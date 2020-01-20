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Что произошло за день: понедельник, 20 января

Новый генпрокурор, проект закона о поправке к Конституции и грядущая отмена комиссии за оплату ЖКУ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Юрий Чайка покинет пост генерального прокурора РФ в связи с переходом на другую работу. Новым генпрокурором, как ожидается, станет заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов. Совет Федерации проголосует по его кандидатуре 22 января.

- Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции. Профильный комитет Госдумы рассмотрит его 21 января. В документе, в числе прочих, предлагается сократить число судей в Конституционном суде, а также при введении "ценза оседлости" для кандидатов в президенты не распространять его на крымчан. Как ожидается, предложенные поправки будут вступать в силу поэтапно. Занимавшаяся поправками рабочая группа одним из важнейших вопросов назвала роль и статус Госсовета, который, считают там, не должен дублировать Совет Федерации.

- Рамзан Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни. Он заявил, что разговоры о его отставке беспочвенны, а карьеру он хочет закончить в родной республике.

- Число погибших при прорыве трубы с кипятком в Перми выросло до пяти. Среди жертв один ребенок, еще шесть человек пострадали. Причиной трагедии в мини-отеле стал прорыв на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Мини-гостиница располагалась в подвале и не имела эвакуационного выхода. Возбуждено уголовное дело. В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.

- В Думу внесут законопроект о запрете банкам брать комиссию при оплате услуг ЖКХ. Председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это предложение.

- "Газпром" сообщил о снятии арестов с его активов в Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Акты об отзыве требования в отношении арестов "Нафтогаз" и "Газпром" подписали 11 января 2020 года.

- Власти Финляндии заинтересовались проектом скоростной ж/д дороги Москва - Хельсинки. Как рассказали в РЖД, потенциал у идеи продлить высокоскоростную магистраль Москва-Петербург до столицы Финляндии есть.

- Суд освободил актрису Наталью Бочкареву от уголовного преследования за кокаин. Ее оштрафовали на 30 тысяч рублей, уголовное дело в отношении звезды сериала "Счастливы вместе" закрыто.

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