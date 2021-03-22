Что произошло за день: понедельник, 22 марта

Прививка для Путина, арест губернатора, высылка российских дипломатов из Болгарии

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин во вторник сделает прививку от коронавируса. Какой именно вакциной, в Кремле не сообщают. Сам президент подчеркнул, что прививка - это личное и добровольное решение каждого человека.

- Пензенский губернатор Иван Белозерцев арестован на два месяца по обвинению в коррупции. Сам чиновник вины не признал. Белозерцев пока продолжает оставаться в должности, но в Кремле не исключают его возможного отстранения. По коррупционному делу главы региона также были арестованы еще четверо фигурантов. Главе группы компаний "Биотэк" Борису Шпигелю продлен срок задержания для выяснения, позволит ли ему здоровье участвовать в заседании.

- Болгария вышлет двух российских дипломатов. По данным местных СМИ, речь идет о сотрудниках российской внешней разведки. Москва считает решение необоснованным и оставляет за собой право на ответные меры.

- "Союз" со спутниками из 18 стран со второй попытки стартовал с Байконура. На целевые орбиты выведены 37 космических аппаратов.

- В России за сутки выявлено 9,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Скончалcя от вируса еще 361 человек, поправились и выписаны 7 790 пациентов за последние сутки. В Москве суточный COVID-прирост увеличился после 4 дней снижения и составил 1 586.

- Центр им. Гамалеи начал испытания вакцины "Спутник V" в виде капель для носа. В то же время в РФПИ рассказали, что американскую компанию уличили в возможном нарушении патентных прав на существующую российскую вакцину. Кроме того вакцина центра Чумакова готовится к запуску в гражданский оборот.

- Китай ввел санкции против 10 человек и 4 структур ЕС. На этот шаг Пекин пошел в ответ на санкции ЕС против КНР по обвинению в нарушениях прав человека, в частности, прав уйгуров в Синьцзяне.

- Полицейский застрелил пациента, напавшего на врачей в Подмосковье. Медики прибыли на вызов к мужчине, порезавшему шею. Придя в себя он схватил лопату, ударил водителя и попытался напасть на полицейского, который в результате открыл огонь. Нападавший скончался на месте.