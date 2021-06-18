Что произошло за день: пятница, 18 июня

Затопленная Ялта, в больницу после прививки и открытие авиасообщения с Турцией

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Москве вводят новые COVID-ограничения. Плановую медпомощь в больницах города будут оказывать только людям с антителами, экстренная помощь будет оказываться всем пациентам независимо от того, есть ли у них антитела к коронавирусу и прошли ли они вакцинацию. Мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек в Москве будут приостановлены. Кроме того продлен запрет на ночное обслуживание в кафе и барах. При этом идею свободных от COVID зон в ресторанах признали заслуживающей внимания, и заведениям разрешили с 23:00 до 06:00 принимать посетителей, прошедших вакцинацию и получивших подтверждение в виде QR-кода на Госуслугах. Днем эти заведения, участвующие в эксперименте, будут работать по тому же принципу.

- В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии - 9056 случаев. В России за сутки зафиксировали 17 262 новых случая, это максимум с 1 февраля. Как рассказал Сергей Собянин, почти у 90% заболевших коронавирусом жителей столицы выявлен "индийский" штамм заболевания. По оценкам мэра, 60% москвичей, переболевших COVID-19, потенциально имеют иммунитет к "уханьскому" штамму.

- Непогода продолжает бушевать в Крыму: циклон пришел на юг полуострова. В Ялте две реки вышли из берегов, сильные потоки воды сносят припаркованные машины. Известно об одном погибшем: мужчину унесло потоком. Пострадали восемь человек. Из-за ливней и селей в Ялте была отключена вода, жителей эвакуируют из подтопленных районов, затоплен и знаменитый крокодиляриум, в городе объявлен режим ЧС. Вечером в пятницу вода ушла из центра Ялты. Глава Крыма будет просить помощи в ликвидации последствий наводнения у федеральных властей.

- Путин отклонил закон о требованиях к цитированию журналистами других СМИ. Документ предполагал, что редакции будут нести полную ответственность за процитированную информацию других СМИ, если нельзя найти и наказать главных редакторов этих СМИ. Законопроект будет доработан.

- Россия с 22 июня возобновляет авиасообщение с Турцией. Эксперты сочли, что контроль за мерами эпидбезопасности в этой стране на должном уровне. С 28 июня РФ возобновит воздушное сообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией.

- Арестован бывший зампред ЦБ Константин Корищенко. По данным суда, ему вменяется хищение путем растраты или присвоения в особо крупном размере. Источник сообщил, что речь идет об уголовном деле о хищении 3,2 млрд рублей Инвестбанка. Ранее Корищенко был председателем правления и членом совета директоров банка.

- Голосование на выборах в Госдуму пройдет в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Участвовать в выборах без сбора подписей смогут 14 партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, "Коммунисты России", "Родина", "Новые люди", "Яблоко", "Зеленая альтернатива", "Партия Роста", "Зеленые", "Российская партия свободы и справедливости", "Гражданская платформа".