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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: пятница, 22 октября

Пожар на рязанском заводе, инцидент на съемках голливудского фильма и ключевая ставка

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел на заводе в Шиловском районе Рязанской области. В результате ЧП погибла вся смена из 17 рабочих. Взрыв и последовавший за ним пожар произошли на территории завода синтетических волокон в помещении, используемом ООО "Разряд", которое производит промышленную взрывчатку. Причины произошедшего пока неизвестны. Возбуждено уголовное дело. Семьям погибших правительство Рязанской области выплатит по 1 млн рублей.

- ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 7,5%. Банк России также повысил прогноз по инфляции на 2021 год до 7,4-7,9%, объяснив это ситуацией с урожаем и проблемами в мировых логистических цепочках, а также сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году на 4-4,5%.

- Алек Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Какой именно тип заряда использовался на съемках, неизвестно. Убитая Галина Хатчинс была гражданкой Украины.

- Два российских дипломата объявлены персонами нон грата в Косове и Метохии. В косовской администрации это объяснили "действиями дипломатов, направленными на нарушение безопасности и конституционного порядка самопровозглашенной Республики Косово". Представитель посольства РФ в Белграде отметил, что это решение не имеет правовой силы.

- В РФ установлены новые суточные рекорды по числу погибших и заболевших COVID-19: выявлен 37 141 новый случай, умерли 1064 человека. В Москве за сутки зарегистрированы максимальные с конца июня 8 166 новых случаев. По словам Сергея Собянина, столица к концу этой недели может достигнуть пиковых значений по COVID-заболеваемости. Мэр объяснил, что власти города решили ввести нерабочие дни для оперативной борьбы с COVID-19, поскольку QR-коды подобного эффекта не дадут.

- Сильный ветер с дождем прошли в Москве. Порывом ветра были разрушены строительные леса на кремлевской стене, они повредили один зубец стены, после чего была перекрыта Красная площадь. В столице было повалено более 50 деревьев и несколько дорожных конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал.

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