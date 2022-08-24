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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Что произошло за день: среда, 24 августа

Ройзмана задержали на 48 часов, Путин провел совещание по борьбе с природными пожарами, правительство РФ запустит новую программу расселения жилья

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин провел совещание по вопросам ликвидации природных пожаров. Он поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, вице-премьеру Дмитрию Григоренко и мэру Москвы Сергею Собянину посетить пострадавшие от пожаров регионы. Минприроды РФ назвало поджоги причиной части пожаров в Центральном федеральном округе, включая Рязанскую область.

- Евгения Ройзмана задержали на 48 часов. Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Алексей Екимов заявил, что следователь, как предполагается, будет ходатайствовать о содержании под стражей. В МВД сообщили, что Ройзман будет доставлен в Москву, в то время как еще один адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов вечером в среду заявил, что меру пресечения ему будут избирать в Екатеринбурге.

- Врио губернатора Рязанской области заявил, что пожары в регионе могут потушить за одну-две недели. По словам Павла Малкова, основной пожар в регионе прошел около 12 тыс. га. Между тем губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о локализации пожара в Воротынском районе.

- Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны стран ШОС. Министр обороны России, в частности, сообщил, что замедление темпов наступления в ходе операции на Украине обусловлено стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения. Он также заявил, что поставки Украине иностранного оружия затягивают конфликт, и предложил повысить эффективность потенциала ШОС по военной линии.

- Правительство РФ запустит новую программу по расселению аварийного жилья. В нее будут включены дома, ставшие непригодными для жизни за последние пять лет, - до 1 января 2022 года. Первыми регионами, которые получат средства, станут Санкт-Петербург, Севастополь, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Чечня, Саратовская, Магаданская и Сахалинская области, а также Дагестан.

- Чиновник был убит в результате покушения на подконтрольной РФ территории Запорожской области. Под сиденье автомобиля Ивана Сушко - главы временной администрации Михайловки - подложили взрывное устройство.

- Медиаменеджер Олег Леонов стал новым владельцем "Ведомостей". Он купил 100% акций АО "Саппорт", являющегося единственным акционером компании, у предыдущего собственника Ивана Еремина.

- В России за сутки выявили 40 231 новый случай COVID-19.

- Великобритания снизила импорт из России до исторического минимума. В июне 2022 года он составил 33 млн фунта стерлингов - на 96,6% меньше среднего показателя британского импорта из России за 12-месячный период с февраля 2021 года по февраль 2022 года. Импорт топлива впервые сократился до нуля.

- "АвтоВАЗ" вернул подушки безопасности в выпускаемые Lada Granta. Все автомобили оснащаются водительской подушкой безопасности, в комплектациях выше базовой дополнительно могут быть установлены подушки безопасности для переднего пассажира.

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