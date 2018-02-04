Глава МОК заявил о необходимости реформировать CAS

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Международный спортивный суд (CAS) необходимо реформировать, качество его решений не удовлетворяет олимпийский комитет.

"Мы не довольные решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS", - сказал он на пресс-конференции в Пхенчхане в воскресенье.

В минувший четверг CAS оправдал 28 российских спортсменов, разрешив им выступать на Олимпиаде в Пхенчхане, в отношении 11 спортсменов вынес решения о замене пожизненного запрета на пропуск одной Олимпиады. Олимпийский комитет России попросил МОК допустить до участия в Олимпиаде 2018 года 15 россиян, которых оправдал CAS.

Бах отметил, что решение CAS "разочаровывающее и неожиданное для нас". По его словам, решение принято достаточно поздно, до Олимпиады остается мало времени. Кроме того, качество решения оставляет вопросы, и МОК не получил пока мотивировочной части.

По его словам, решение CAS об оправдании спортсменов может негативно сказаться на будущей борьбе с допингом. Также МОК не удовлетворен тем, что мотивировочную часть решения CAS обещал передать к концу февраля, что "очень поздно", отметил Бах.

Он заявил, что решения перед Олимпиадой в Рио были менее жесткими, поскольку у МОК не было "полной информации". При принятии решений перед Пхенчханом "мы соблюли все процедуры, в том числе выслушали российскую сторону, получили данные экспертов по вопросу царапин на допингах-пробах, поэтому приняли самые жесткие санкции из всех возможных, в том числе отстранили российских чиновников от участия в Олимпиадах".

Бах уточнил, что призыв к реформам в CAS не повлияет на уже принятые судом решения. "Речь идет только о будущем. Мы не можем допустить ситуацию, в которой спортсмены потеряют доверие к CAS", - сказал он.

Президент МОК отметил, что предложил главе CAS подумать о внутренних реформах, тот "оценил предложение и обсудит его на уровне управляющей структуры CAS".

Бах также заявил, что решение о том, приглашать ли российских спортсменов, оправданных CAS, на Олимпиаду-2018, будет принято в течение нескольких дней. "Вопрос о приглашениях рассмотрит независимая комиссия, которая передаст рекомендации в течение нескольких дней", - сказал он.

XXIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.