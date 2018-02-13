Итальянская шорт-трекистка Фонтана выиграл ОИ на дистанции 500 м

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Итальянка Арианна Фонтана завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане на дистанции 500 м.

Ее результат - 42, 569 секунды.

Второй стала голландка Яра Ван Керкхоф (43,256), а третьей - канадка Ким Боутен (43,881).

Софья Просвирнова из команды "Объединенные атлеты из России" показала шестой результат (43,219).

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.