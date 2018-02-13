Спецпроект Реклама
Главная Новости Расписание Медали Фото Онлайны Весь спорт
Поиск
Фигурное катание04:00Микст, спортивные пары, Короткая программа
Горнолыжный спорт08:45Женщины, слалом, 2-ая попытка (Финал)
Конькобежный спорт13:00Женщины, 1000 м, Финал
Биатлон14:05Женщины, 15 км, индивидуальная гонка, Финал
Санный спорт14:20Мужчины, сани-двойки, 1-й и 2-й заезды (Финал)

Российские хоккеистки уступили США на Олимпиаде

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Олимпийская команда России потерпела поражение от сборной США на женском хоккейном турнире Игр-2018 в Пхенчхане.

Результат встречи – 5:0 в пользу американок.

Ранее россиянки с аналогичным счетом уступили Канаде.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по требованию МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Теги: Олимпиада-2018, хоккей
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Спорт
Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионовЗавершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
В обеих играх забито по четыре мячаПодробнее
"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Ответная игра состоится 21 февраля в МосквеПодробнее
"Црвена Звезда" - ЦСКА. Онлайн"Црвена Звезда" - ЦСКА. Онлайн
Вице-чемпионы России возобновляют свой еврокубковый путь матчами против сербской "Црвены Звезды" в 1/16 финала Лиги ЕвропыПодробнее
Российские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018Российские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018
Медали были завоеваны в женском и мужском спринте соответственноПодробнее
Букмекеры назвали сборную России по хоккею однозначным фаворитом ИгрБукмекеры назвали сборную России по хоккею однозначным фаворитом Игр
Эксперты при этом опасаются, что идеальная, как они считают, вокруг нее ситуация может сослужить плохую службуПодробнее
Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дабл-микстеРоссийские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дабл-миксте
В матче за третье место они одолели соперников из сборной НорвегииПодробнее
Олимпийский онлайн. День пятыйОлимпийский онлайн. День пятый
Очередной день Игр в Пхенчхане начался с матча за бронзу с участием российских керлингистовПодробнее
Олимпийский онлайн. День четвертыйОлимпийский онлайн. День четвертый
Российские фигуристы стали медалистами Игр-2018Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Медальный зачет
Страна
Германия5229
Нидерланды44210
Норвегия35311
Канада34310
США3137
Франция2125
Швеция2103
Австрия2002
Италия1113
Южная Корея1012
 
Все медали
Виды спорта
Хоккей с шайбой
Биатлон
Фигурное катание
Лыжные гонки
Шорт-трек
Конькобежный спорт
Бобслей
Скелетон
Кёрлинг
Горнолыжный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки на лыжах с трамплина
Фристайл
Сноуборд
Санный спорт
Последние новости
Главные новости
В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияСпортРоссийские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018МоскваНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блогаВ РоссииВ Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об участии россиян в боях в Сирии В миреВ Содружестве наций начали тайно обсуждать возможных преемников Елизаветы IIВ РоссииПутин отказался от дебатов в бесплатном эфире

Шесть комплектов наград разыграют участники Олимпиады в среду

США предусмотрели на 2019 год очередной рост расходов на оборону Европы

Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБ

Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБКандидат занимается вопросами кибербезопасности Подробнее

Госдеп назвал вопрос переименования улицы перед посольством США внутренним делом России

Тиллерсон призывал Россию убедить власти Сирии прекратить бороться с оппозицией

Два человека погибли при столкновении автомобилей на Егорьевском шоссе в Подмосковье

Поток мигрантов в Европу через Средиземное море сократился

Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионовВ обеих играх забито по четыре мяча Подробнее

Франция готова наносить удары по Сирии в ответ на подтверждённые случаи применения химоружия

Минздрав РФ определил успешные проекты медучреждений для воспроизведения

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об основах национализации в РФ

Полиция проверит информацию о белом порошке в офисе Обамы

Полиция настояла на обвинении премьер-министра Израиля

Полиция настояла на обвинении премьер-министра ИзраиляУже больше года ведется расследование о возможных взятках Биньямину Нетаньяху Подробнее

Разведка США не увидела шансов свержения Асада для сирийской оппозиции

"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ

"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕОтветная игра состоится 21 февраля в Москве Подробнее

Парламент Чечни предложил наказывать за оскорбление чувств ветеранов

Ассанж заявил "о множестве ошибок" в решении лондонского судьи по делу о его аресте

Рассмотрение по существу дела экс-мэра Владивостока назначено на 27 февраля

В Вестминстерский дворец пришел конверт с белым порошком

ИнтерфаксВ РоссииВ миреЭкономикаСпортКультураМоскваВсе новостиСюжетыФото
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Сетевое издание «Интерфакс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-49298 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 06 апреля 2012 года. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
Дизайн – Motka.ru
  18+