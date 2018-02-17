Японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл ОИ в мужском одиночном катании

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Японец Юдзуру Ханю завоевал золото зимних Игр-2018, выиграв соревнования фигуристов в мужском одиночном катании.

По сумме оценок за короткую и произвольную программы он набрал 317,85 балла.

Вторым стал его соотечественник Сема Уно (306,90), третьим – испанец Хавьер Фернандес (305,24).

На седьмом и восьмом местах соответственно разместились российские фигуристы Дмитрий Алиев (267,51) и Михаил Коляда (264,25).

Таким образом, Юдзуру Ханю стал двукратным олимпийским чемпионом, в первый раз Олимпиада покорилась ему в 2014 году в Сочи.

Российские спортсмены выступают на зимних Играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia ("Олимпийский спортсмен из России", логотип OAR - ИФ).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.