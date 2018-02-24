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Конькобежный спорт16:00Мужчины, масс-старт, Финал

Олимпийский онлайн. День 16-й

Есть обновление от 06:51

Уже побывавшие на разных ступенях олимпийского пьедестала россияне сегодня вновь "рискуют" оказаться там

Олимпийский онлайн. День 16-й
Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов (слева направо), завоевавшие серебро ОИ-2018 в эстафете
Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Уже побывавшие на разных ступенях олимпийского пьедестала россияне сегодня вновь "рискуют" оказаться там

07:16

Вчера было позитивно

07:02

Сборная Швейцарии выиграла командные соревнования по горнолыжному спорту. Второе место заняла Австрия, третье - Норвегия

06:41

Вторым стал канадец Кайли Мэк, третьим - британец Билли Морган

06:38

Это - канадский сноубордист, он сегодня утром выиграл соревнования в биг-эйре.

06:37

Вам знаком человек по имени Себастьен Тутан?

06:19

Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов  - эти лыжники радовали нас медалями на нынешней Олимпиаде. Дик Уайлд - золотом на Играх-2014 в Сочи в сноуборде, его супруга Алена Заварзина, тоже сноубордистка - была призером все тех же сочинских Игр. Конечно же, мы надеемся на их успехи и сейчас!

06:16

Вопрос:

- Уважаемая редакция "Интерфакса". А у вас есть заметка о том, какие награды разыграют сегодня?

Ответ:

- Не без этого!

06:15

"Интерфакс" приступает к текстовой трансляции очередного, предпоследнего уже, соревновательного дня Игр-2018 в Пхенчхане

06:15

Всем здравствуйте!

Теги: Олимпиада-2018
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Австрия53614
Швейцария46414
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