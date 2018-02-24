Олимпийский онлайн. День 16-й

Уже побывавшие на разных ступенях олимпийского пьедестала россияне сегодня вновь "рискуют" оказаться там
Вчера было позитивно
Команда России завершила очередной день ОИ на 15-м месте медального зачета https://t.co/wA4dqCpWvV— Интерфакс (@interfax_news) 23 февраля 2018 г.
Сборная Швейцарии выиграла командные соревнования по горнолыжному спорту. Второе место заняла Австрия, третье - Норвегия
Вторым стал канадец Кайли Мэк, третьим - британец Билли Морган
Это - канадский сноубордист, он сегодня утром выиграл соревнования в биг-эйре.
Вам знаком человек по имени Себастьен Тутан?
Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов - эти лыжники радовали нас медалями на нынешней Олимпиаде. Дик Уайлд - золотом на Играх-2014 в Сочи в сноуборде, его супруга Алена Заварзина, тоже сноубордистка - была призером все тех же сочинских Игр. Конечно же, мы надеемся на их успехи и сейчас!
Вопрос:
- Уважаемая редакция "Интерфакса". А у вас есть заметка о том, какие награды разыграют сегодня?
Ответ:
- Не без этого!
Семь комплектов наград будет разыграно на Олимпиаде в субботу https://t.co/vc5HPcwRV6— Интерфакс (@interfax_news) 24 февраля 2018 г.
"Интерфакс" приступает к текстовой трансляции очередного, предпоследнего уже, соревновательного дня Игр-2018 в Пхенчхане
Всем здравствуйте!